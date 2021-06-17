Sedat Ergin: İroniye bakın; NATO on yıllar SSCB'den kaynaklanabilecek bir tehdidi konuştu, bugün pekâlâ uzaydan kaynaklanabileceği tasavvur edilen bir tehdit kavramı karşımızda

Hürriyet yazarı Sedat Ergin, yeni dönemde uzaydan gelebilecek tehditler ile siber tehditlerin NATO'nun misyonundaki yerinin giderek genişlediğine dikkat çekti.

Ergin, bugünkü köşe yazısında, "ironiye bakın ki, NATO’da on yıllarca doğrudan Sovyetler Birliği’nden kaynaklanacağı varsayılan bir tehdide odaklanıldıktan sonra, bugün pekâlâ uzaydan kaynaklanabileceği tasavvur edilen bir tehdit kavramını da karşımızda buluyoruz" ifadelerini kullandı.

Ergin, sonuç bildirgesine göre NATO'nun “Bir müttefike saldırı bütün ittifaka yapılmış sayılır” anlamına gelen 5. maddesinin uzaydan gelen tehditler için de geçerli olduğunu ifade etti.

Ergin'in yazısının ilgili bölümü şöyle:

İlginç bir yöneliş, uzaydan gelebilecek tehditler ile siber tehditlerin de NATO’nun misyonundaki yerinin giderek genişlemesidir. Son bildirinin kayda değer bir “ilk”i, uzaydan gelebilecek tehditler karşısında NATO Antlaşması’nın “Bir müttefike saldırı bütün ittifaka yapılmış sayılır” şeklindeki ünlü beşinci maddesine atıf yapılmış olmasıdır. Büyükelçi Ceylan, “Metindeki bu ifade beşinci maddenin uzay kaynaklı tehditlere karşı da kullanılabileceğini açıkça belirtiyor” diye konuşuyor.

Şuradaki ironiye bakın ki, NATO’da on yıllarca doğrudan Sovyetler Birliği’nden kaynaklanacağı varsayılan bir tehdide odaklanıldıktan sonra, bugün pekâlâ uzaydan kaynaklanabileceği tasavvur edilen bir tehdit kavramını da karşımızda buluyoruz.

Tabii, uzay kaynaklı bir tehdit bugün için bir bilimkurgu senaryosu gibi görünebilir. Ancak hibrit ve siber tehditler geride bıraktığımız yıllarda yaşanan somut vakalar ışığında hiç de kurgu değil ve bugün bizzat gerçeğin kendisi olarak karşımıza çıkabiliyor. Örneğin ABD, Rusya’yı 2016 başkanlık seçimine siber müdahalede bulunmakla suçluyor. Son bildiride de özellikle siber tehdide oldukça geniş bir yer ayrılmış durumda. Zirvede NATO’nun yeni “Siber Savunma Politikası”na da siyasi onay verildi.