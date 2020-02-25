Sedat Ergin: İbrahim Kalın'ın açıklamalarına bakılacak olursa İdlib için Rus tarafının masaya koyduğu bir harita söz konusu

Hürriyet gazetesi yazarı Sedat Ergin, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın sözlerini değerlendirdi. Ergin, “Demek ki, Rus tarafının masaya koyduğu bir harita söz konusudur.” düşüncesini dile getirdi.

Ergin, "Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın geçen salı günü yaptığı açıklamaya gelelim. Kalın, Rusya ile önce Ankara, ardından Moskova’da iki tur halinde yürütülen görüşmelerin havasını aktarırken bakın ne diyor: Şu ana kadarki müzakerelerden bizi tatmin edici bir sonuç çıkmamıştır. Bize sunulan kâğıdı ve haritayı biz kabul etmedik. Aslında üç aşağı beş yukarı geçen hafta Ankara’da bize sundukları kâğıt ve harita Moskova’da sundukları... Biz burada da bunu kabul etmeyeceğimizi zaten ifade etmiş idik. Tabii ki görüşmeler devam edecek. Bunlar ancak müzakere yoluyla çözülecek şeyler, zaten Astana süreci, Soçi süreci bunlar için var. Demek ki, Rus tarafının masaya koyduğu bir harita söz konusudur." ifadesini kullandı.

Ergin, "İdlib’deki durumu başından beri yakından izleyen Rusya Uluslararası İlişkiler Konseyi analizcilerinden Kirill Smenov geçen perşembe günü Al Monitor’da yayımlanan “İdlib’de Rusya-Türkiye uzlaşısı ne şekilde olabilir” başlıklı yazısı bu konuda dikkat çekici ipuçları taşıyor. Yazıya göre, Rusya’nın önerisi Türkiye sınırı boyunca 15 kilometre genişliğinde bir şeridin Türkiye’nin kontrolünde olmasını ve burada gerekirse mülteci kampları kurulmasını öngörüyor." Bu öneri Türk tarafının halen İdlib’de bulunduğu 20-35 kilometre derinliğin gerisine çekilmesini gerektiriyor. Yazıda, Rusların planının M-4 ve M-5 otoyollarının Rusya ve Türkiye’nin ortak kontrolünde açılmasını kapsadığı da belirtiliyor. Buna karşılık, Türk tarafı müzakerelerde Esad rejimin Soçi Anlaşması’ndaki sınırlara, yani TSK’nın gözlem noktalarının gerisindeki hatta çekilmesini istiyor." görüşünü savundu.

Ergin yazısında şunları kaydetti:

Kuşkusuz her müzakere süreci maksimalist pozisyonlardan başlar ve tarafların uzlaşma iradesi varsa pazarlığın seyri içinde bu pozisyonlar arasında bir anlaşma noktası şekillenir. Henüz o noktadan uzak olsak da, haritalar masaya konmaya başladığına göre, her şeye rağmen bir uzlaşının bulunacağını ümit edebiliriz. Ancak öncesinde galiba biraz daha gerilim yaşamaya hazır olmalıyız.

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