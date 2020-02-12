Sedat Ergin: Huras el Din ve DEAŞ gibi örgütlerinin Türkiye’nin sınırlarının yanıbaşında oluşturacağı tehditleri göz önünden uzak tutmayalım

Hürriyet gazetesi yazarı Sedat Ergin, İdlib'de yaşanan son gelişmeleri bugünkü köşesinden yorumladı. Ergin, "İdlib'deki savaşın son haftalardaki seyrinin ortaya çıkardığı en önemli sonuç, Esad rejimi alan kazandıkça geri aldığı yerleşimlerdeki insanların evlerini, kaldıkları yerleri terk ederek kitleler halinde kuzeye, Türkiye sınırına doğru kaçmalarıdır." düşüncesini dile getirdi.

Birleşmiş Milletler'in İdlib için hazırladığı rapordaki değerlendirmelere de yer veren Ergin, "BM’nin resmî rakamlarına göre yalnızca geçen 1 Aralık ile 2 Şubat arasındaki iki ay içinde güneyden kuzeye doğru yer değiştirmiş Suriyelilerin sayısı 586 bindir. Bu göç dalgası Türkiye’nin şimdiden üzerinde düşünmesi, kafa yorması gereken önemli bir başka meseleyi de gündeme getiriyor. Bu mesele, İdlib’in güneyinde ve doğusundaki kasabalar, köyler rejimin eline geçtikçe, Türkiye sınırlarına doğru yalnızca sivil halk kesimlerinin değil, ılımlı muhalefet kategorisinde görülmeyen, doğrudan terör örgütü kategorisinde değerlendirilen grupların da yaklaşmakta oluşudur." ifadesini kullandı.

Ergin, "Bununla birlikte, İdlib’in geleceğine bakarken Huras el Din ve DEAŞ gibi diğer iki terör örgütünün Türkiye’nin sınırlarının yanıbaşında oluşturacağı tehditleri de gözden uzak tutmayalım." görüşünü savundu.