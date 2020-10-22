Sedat Ergin: Günlük hasta sayıları iki kat arttı, göstergeler bir hayli kaygı verici

Hürriyet gazetesi yazarı Sedat Ergin, “Sağlık Bakanlığı bütün ‘vaka’ sayılarını açıklamaktan vazgeçip sadece sayıca çok daha az olan semptom gösteren ‘hasta’ sayılarını paylaşmaya başlamış olsa bile, COVID-19 salgınının seyriyle ilgili açıklanan diğer göstergeler bir araya getirildiğinde, tablodaki yönelişin iyimserliğe izin vermeyen bir çizgide seyrettiğini vurgulamalıyız.” görüşünü savundu. Ergin, "Günlük hasta sayıları iki kat arttı, göstergeler bir hayli kaygı verici" düşüncesini dile getirdi.

Ergini "Salgının ikinci dalgasının boyutlarını okuyabilmek için başka göstergeler üzerinden devam edelim. Sağlık Bakanlığı 29 Temmuz’dan itibaren ‘vaka’ yerine testi pozitif çıksa da sadece belirti gösterenleri işaret eden ‘hasta’ sayısını açıklamaya başlamıştı. O günü baz alıp bir karşılaştırma yaptığımızda şunu görüyoruz: 29 Temmuz günü paylaşılan yeni hasta sayısı 942’ydi. Daha sonraki haftalarda günlük hasta sayısı düzenli bir şekilde artmış ve ilk kez bu haftanın başında günlük 2 bin eşiğini geçmiştir. Hasta sayısı geçen pazartesi günü 2 bin 26, salı akşamı ise 1.894 olarak açıklanmıştır. Özetle, günlük hasta sayılarında yaklaşık üç ay içinde tam iki katına çıkan bir artış söz konusu resmi açıklamalara göre." ifadesini kullandı.

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