Hürriyet gazetesi yazarı Sedat Ergin, "Darbe davalarındaki yargılama süreçlerinde nihai durumun belli olacağı noktaya daha çok uzağız. Bu da demektir ki, darbe davalarıyla daha uzun yıllar yaşamaya devam edeceğiz." düşüncesini dile getirdi.

Ergin, "Kararlar istinaf ve temyiz mekanizmaları arasında gidip geldiğinde farklı doğrultularda şekillenebiliyor. Ancak istinaf aşamasında kararlar hangi yönde alınırsa alınsın, son söz olarak bütün yollar Yargıtay 16’ncı Ceza Dairesi’ne çıkıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Ergin, "Darbe davalarının Yargıtay’daki seyrine baktığımızda, 16’ncı Ceza Dairesi’nin istinaftan intikal eden 193 dosyadan 87’sini esastan değerlendirerek sonuca bağladığını görüyoruz. Daire bu dosyalarda -A) 31 kararda onama, B) 22 kararda bozma ve C) 34 kararda sanıkların işledikleri suçların niteliklerine göre aynı dosya içinde hem onama hem bozma kararlarını birlikte vermiştir. Kalan dosyaların bir bölümünün Yargıtay Savcılığı’nda incelenmekte, yani henüz tebliğname yazımı aşamasında olduğunu, bir bölümünün tebliğname sonrasında dairenin tetkik hâkimleri tarafından incelendiğini, bir bölümünün ise artık dairenin önünde karar aşamasına geldiğini söyleyebiliriz." ifadesini kullandı.

Ergin yazısında şunları kaydetti:

Ancak Genelkurmay Çatı, Kara Havacılık Komutanlığı gibi davalar istinaf sürecinde oldukları, Akıncı davası ise henüz birinci derece mahkemede devam ettiği için kamuoyunun da ilgisini çeken çok sanıklı büyük dosyalar henüz Yargıtay’ın gündemine girmiş değildir. Dolayısıyla, Yargıtay 16’ncı Ceza Dairesi’nin iş yükünün bu dosyalarla birlikte önümüzdeki dönemde daha da artacağını söylemek mümkündür. Sonuçta, darbe davalarındaki yargılama süreçlerinde nihai durumun belli olacağı noktaya daha çok uzağız.

Bu da demektir ki, darbe davalarıyla daha uzun yıllar yaşamaya devam edeceğiz.

Burada önemli bir başlık, Yargıtay 16. Ceza Dairesi’nin aldığı kararlarda darbe fiilinin tanımlanmasına ilişkin hukuki kriterler üzerinde getirmekte olduğu içtihatlardır. Darbe davalarına yön vermekte olan bu içtihatları ayrıca değerlendireceğiz.

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