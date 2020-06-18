Sedat Ergin: Covid-19 vakaları Türkiye’de yükselirken, Avrupa’da sakinleşiyor

Hürriyet gazetesi yazarı Sedat Ergin, "Toplam vaka ve ölüm sayıları Türkiye’den çok daha sıkıntılı seyretmiş olan, Covid-19’dan sert bir şekilde etkilenmiş Batı Avrupa ülkelerinin önemli bir bölümünde bir rahatlama dönemine girildiğini görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Ergin, "Örneğin İtalya... Bu ülke günlük vaka sayısında tepe noktayı mart ayının üçüncü haftasında 6 bin 557 sayısı, ölümlerde ise aynı ayın son haftasında 919 sayısıyla görmüştü. Önceki gün İtalya’nın günlük vaka sayısı 210’a, insan kaybı sayısı ise 34’e düşmüştü. İspanya’da da benzer bir durumla karşılaşıyoruz. Bu ülke yeni vakalarda en kötü günü 30 Mart’ta 9 bin 222 tanı ile yaşamış, en çok insan kaybı 3 Nisan’da 950 ölümle kayda geçmişti. İspanya’da geçen cumartesi günü 26 ölüm raporlanmıştır. Aynı gün yeni vaka sayısı ise 48’di. Almanya’ya baktığımızda, dünkü rakamlar itibarıyla vakalar 345, insan kaybı sayısı ise 30’dur. Günlük ölümlerde geride bıraktığımız günlerde 8, 6, 4 gibi tek basamaklı rakamlar da kayda geçmiştir. Fransa’da 15 Haziran Pazartesi günü yeni vaka sayısı 152, insan kaybı ise 29’du." ifadesini kullandı.

Ergin yazısında şunları kaydetti:

"Yunanistan’da önceki gün yeni vaka sayısı 15, ölüm sayısı ise 1 olarak açıklandı. Geçen haftanın 5 günü hiçbir ölüm vakası olmamıştır. Bu rakamlara bakıldığında, salgının Yunanistan’da büyük ölçüde sönümlenmiş olduğunu söylemek mümkündür. Bu tablonun Yunanistan’a Avrupa’da normalleşmeye girilirken turizm sezonunda etkili bir rekabet kozu vereceğini tahmin etmek güç değildir.

Salgın, özellikle Doğu Avrupa ülkelerinde kıtanın batısına kıyasla zaten şiddetli bir şekilde seyretmemişti. Buna karşılık salgından ağır bir şekilde etkilenen Batı Avrupa ülkelerinin önemli bir bölümünün son dönemde günlük vaka ve insan kaybı sayılarını ciddi ölçülerde aşağı çektikleri görülüyor.

Covid-19 dalgasıyla Batı Avrupa’dan gecikmeli bir şekilde karşılaşan ve salgını bu ülkelerin neredeyse hepsinden çok daha düşük bir yoğunluk içinde ve daha az sıkıntıyla atlatan Türkiye’de ise vakalar geçen ay 1.000 eşiğinin altına inmişken birden 1.500 eşiğinin üstüne tırmanmıştır.

İstisnalar bir tarafa, Batı Avrupa’da salgının eğrisi istikrarlı bir şekilde aşağı inerken, Türkiye’nin eğrisinin birden başını yukarı doğru çevirmiş olmasının nedenleri üzerinde kafa yormamız gerekiyor."

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