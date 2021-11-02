Sedat Ergin: Bir yıl önce Trump kazansaydı Erdoğan'la 'Nerede kalmıştık' diyerek yollarına devam edeceklerdi

Hürriyet yazarı Sedat Ergin, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın üzerinden neredeyse bir yıl geçen 3 Kasım ABD Başkanlık Seçimleri'nde Donald Trump'ın kazanmasını istediğini ifade etti.

Bugünkü yazısında Ergin, ''Sandıktan Trump çıkmış olsaydı, muhtemelen bir kesinti olmadan 'Nerede kalmıştık' diyerek bıraktıkları yerden yola devam edeceklerdi.'' yazdı.

4 yıllık dönemde yaşanan tüm krizlere rağmen Erdoğan ile Trump arasında yakın bir çalışma ilişkisi yürüdüğüne dikkat çeken Ergin, bu yıllarda liderler arasında şahsi düzeyde yakın bir diyalog işlediğine dikkat çekti.

Ergin'in yazısının ilgili bölümü şöyle:

Yani bugün itibarıyla tam bir yıl geride kalmış bulunuyor. Bu seçimi Demokrat aday Joe Biden’ın yerine Cumhuriyetçi aday Donald Trump’ın kazanması, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açık tercihiydi. Sandıktan Trump çıkmış olsaydı, muhtemelen bir kesinti olmadan “Nerede kalmıştık” diyerek bıraktıkları yerden yola devam edeceklerdi.

Gerçi aralarındaki ilişki zaman zaman meşhur “mektup krizi” ve “yaptırımlar” gibi ciddi sarsıntıların yarattığı iniş çıkışlara sahne olsa da, genel seyrine bakıldığında Erdoğan ile Trump arasında her şeye rağmen yakın bir çalışma ilişkisi yürümekteydi. Belli aralıklarla yapılan telefon görüşmeleri, muhtelif zirvelerde gerçekleştirilen ikili buluşmalar ve Beyaz Saray ziyaretlerinin gösterdiği üzere şahsi düzeyde yakın bir diyalog işliyordu.

Bu dönemin en önemli özelliği, ilişkilerdeki karar alma mekanizmasının daha çok ikisi arasındaki bu şahsi kanal üzerinden yürümesiydi. Örneğin, 2019 yılı ekim ayında Suriye’de Fırat’ın doğusundaki Barış Pınarı Harekâtı ve ABD askeri gücünün Suriye sınırından güneye çekilmesi gibi sahadaki majör gelişmeler, büyük ölçüde ikisi arasındaki telefon görüşmelerinin de önünü açtığı hadiselerdi

Erdoğan’ın seçim sonrasındaki oyun planı benzer bir liderler diplomasisi kanalını yeni ABD Başkanı Biden ile de tesis etmekti.