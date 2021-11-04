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Sedat Ergin: Biden ile ilişkiler bu kez F-16 dosyasında stres testine giriyor

“Erdoğan'ın aktarması, ABD Başkanı’nın meseleyi sancılı gördüğünün açık bir ifadesi”

04 Kasım 2021 10:30

Hürriyet yazarı Sedat Ergin, Türkiye-ABD ilişkilerinin Ankara'nın F-16 savaş uçağı alım talebinin ardından bir stres testine gireceğini ifade etti.

Bugünkü yazısında F-16 gündeminin Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerde yeni dönemin ana temalarından biri olacağına dikkat çeken Ergin, ''Bu süreçte basınç altına girecek tarafın daha çok ABD yönetimi olacağını söylemek mümkün. Bunun gerisinde, Biden yönetiminin Ankara’nın bu talebini karşılamak istediği takdirde dosyayı Kongre’den geçirmek için çok kuvvetli bir çaba sarf etmesi gereğinin bulunması yatıyor'' değerlendirmesinde bulundu.

Ergin, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın geçen hafta yaptığı açıklamanın, ABD Başkanı Joe Biden'ın sürecin sancılı geçeceğine inandığına işaret ettiğini dile getirdi. 

Ergin'in yazısının ilgili bölümü şöyle:

Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerde yeni dönemin ana temalarından biri, belki de başlıcası belli oldu. Türkiye’nin ABD’den satın almak istediği 40 adet F-16 ve mevcut F-16’ların 80 kadarının modernizasyonu konusunda Biden yönetimine yaptığı talebin ABD cephesindeki seyri, ilişkileri önümüzdeki dönemde ciddi bir sınavdan geçirmeye aday.

Ancak bu süreçte basınç altına girecek tarafın daha çok ABD yönetimi olacağını söylemek mümkün. Bunun gerisinde, Biden yönetiminin Ankara’nın bu talebini karşılamak istediği takdirde dosyayı Kongre’den geçirmek için çok kuvvetli bir çaba sarf etmesi gereğinin bulunması yatıyor.

F-16 dosyası, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçen pazar günü Roma’da ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmesinin en önemli gündem maddelerinden biriydi. Erdoğan’ın gazetecilere Biden’ın bu konuda kendisine “Çok kısa zamanda netice alamayabiliriz. Biliyorsunuz iki farklı bölümden, Temsilciler Meclisi ve Senato’dan geçiyor. Malum durum 50-50 ama ben elimden geleni yapacağım” dediğini aktarması, ABD Başkanı’nın meseleyi sancılı gördüğünün açık bir ifadesi.

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