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Sedat Ergin: AYM kararlarıyla ilgili tartışmalı durumun bir an önce son bulması, vatandaşın anayasal düzene güvenlerinin korunması bakımından bir sınava dönüştü

06 Şubat 2021 08:18

Hürriyet yazarı Sedat Ergin bugünkü yazısında Anayasa Mahkemesi’nin CHP milletvekili Enis Berberoğlu ile ilgili ikinci kez oy birliği ile aldığı hak ihlali kararını değerlendirdi.

Ergin, “Hükme ilişkin açıklamalar bölümünde altı çizilmesi gereken bir dizi önemli hukuki tespite yer veriyor” diyerek çarpıcı bulduğu tespitlere yer verdiği yazısında, “Neresinden bakılırsa bakılsın, AYM’nin bu görüşlerinde oldukça ağır uyarılar yer alıyor. AYM Genel Kurulu’nun bu kararını oybirliği ile almış olmasının önemi özellikle vurgulanmalıdır” görüşünü ifade etti.

Ergin, “Gelinen noktada AYM kararlarının gereklerinin yerine getirilmesiyle ilgili bu tartışmalı durumun bir an önce son bularak Anayasa hükmünün uygulanması, vatandaşların anayasal düzene güvenlerinin korunması bakımından da bir sınava dönüşmüştür” düşüncesini dile getirdi.

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