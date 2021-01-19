Sedat Ergin: Ankara’da ABD ve AB ile yeni sayfa açma niyetleri ifade edilirken, Orta Doğu’ya dönük olarak da benzer bir eğilim uç veriyor

Hürriyet gazetesi yazarı Sedat Ergin, Türkiye'nin dış politikasına ilişkin olarak, "Ankara’da ABD ve AB ile yeni sayfa açma niyetleri ifade edilirken, Orta Doğu’ya dönük olarak da benzer bir eğilim uç veriyor" görüşünü savundu.

Ergin yazısında, "Son zamanlarda önce İsrail ve özellikle Mısır ile ilişkilerin normalleşmesi yolunda gözlenen bazı işaretlerin ardından BAE ile ilişkilerde kayda geçen bu açıklamaların hepsi yan yana getirildiğinde, karşımıza çıkan tabloyu nasıl yorumlamalıyız? Biden yönetiminin işbaşı yaptığı bir zamanlamada Ankara’da ABD ve AB ile yeni sayfa açma niyetleri ifade edilirken, Ortadoğu’ya dönük olarak da benzer bir eğilimin uç verdiğini söylemek mümkün. Ancak beyanların yanı sıra bundan sonra somut adımları da görmek gerekiyor." düşüncesini dile getirdi.