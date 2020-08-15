Sedat Ergin: Akdeniz’e bulunacak çözümler Ege için de emsal olacaktır

Hürriyet yazarı Sedat Ergin, Akdeniz'deki krize bulunacak bir çözümün, Türkiye ile Yunanistan'ın Ege Deniz'nde yaşadığı problemlerin çözümü için de bir örnek oluşturabileceğini ifade etti.

Ergin bugünkü köşe yazısında, "Geçmişte Türk ve Yunan savaş gemileri Ege’de Kardak kayalıkları karşısında birbirlerini cephelerken, bugün Akdeniz’in ortasında karşı karşıya geliyorlar. Türkiye ile Yunanistan arasındaki dosya çoktandır bir Ege sorunu olmaktan çıkıp bir Akdeniz sorunu haline gelmiştir. Akdeniz’e bulunacak çözümler Ege için de emsal olacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

Ergin, iki deniz arasındaki durumun farklılığına dikkat çekereki Doğu Akdeniz’in birçok noktasında zengin hidrokarbon rezervlerinin keşfedildiğini, Ege sorunları ile Kıbrıs sorununun birbirinden koparılamayacak ölçüde iç içe geçmiş olduğunu hatırlattı.

Akdeniz'deki krizin çözülmesi için sadece Türkiye ile Yunanistan'ın anlaşmasının yeterli olmayacağını bir kez daha vurgulayan Ergin çoklu formatların zorunlu olduğunu ifade ederek, "Girit’in güneydoğusundaki alanda beliren Türkiye-Yunanistan anlaşmazlığı aynı zamanda bir Türkiye-Mısır anlaşmazlığıdır ve Libya’yı da etkilemektedir. Dolayısıyla, herhangi bir çözüm Libya ve Mısır’ı da içine almak durumundadır. Doğu Akdeniz, bu yönüyle artık bütün meselelerin karşılıklı etkileşim halinde olduğu jeostratejik bir bütünlük içinde ele alınmalıdır" yazdı.