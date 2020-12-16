Sedat Ergin: ABD, Türkiye'ye yaptırım uygulayarak emsal olmasını önlemek istedi

Hürriyet yazarı Sedat Ergin, ABD'nin "bütün dünyaya Rusya’dan silah alımı yapan ülkelerin cezalandırılacağı yolunda etkili bir mesaj vermek istemesinin" de Türkiye'ye yönelik CAATSA yaptırımları kararında rol oynamış olabileceğini ifade etti.

ABD'nin "caydırıcılık" yaratmayı hedeflediğini belirten Ergin, "ABD, bunun için çok önemli stratejik çıkarlarının bulunduğu bir NATO müttefikine yaptırım uygulamaktadır" değerlendirmesinde bulundu.

Ergin'in yazısının ilgili bölümü şöyle:

Alınan kararın gerisinde şu nedenlerin de rol oynadığını tahmin edebiliriz. Bunlardan biri, bütün dünyaya Rusya’dan silah alımı yapan ülkelerin cezalandırılacağı yolunda etkili bir mesaj verilerek kuvvetli bir caydırıcılığın yaratılmak istenmesidir. ABD, bunun için çok önemli stratejik çıkarlarının bulunduğu bir NATO müttefikine yaptırım uygulamaktadır. Bundan böyle Rusya’dan silah alımı yapmayı düşünen başka ülkeler, aynı zamanda ABD ile de iyi geçinmek istiyorlarsa, bir değil iki kez düşünmek zorunda kalacaktır.

Bu arada, uzun bir zamandır pek çok nedenle Washington’da, özellikle de Kongre’de Türkiye’ye karşı birikmiş olan tepkisel hava bu kararın alınmasını kolaylaştırmıştır. Unutmayalım ki, geçen yıl ‘Ermeni Soykırımı’ iddialarına ilişkin tasarılar hem Temsilciler Meclisi hem de Senato’dan geçmiş, Temsilciler Meclisi’nde ayrıca Barış Pınarı harekâtı nedeniyle bir yaptırım yasası kabul edilmiştir.

Washington’da son dönemde Türkiye ile ilgili tepkileri tetikleyen pek çok dosya bulunuyor. Sonuçta bütün bu olumsuz faktörler birleşerek işi bugünkü noktaya taşımıştır.