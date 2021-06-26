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Sedat Ergin: AB zirveleri, Türkiye’ye dönük sonuçları açısından rutin bir egzersize dönüşmüş bulunuyor

26 Haziran 2021 09:49

Hürriyet yazarı Sedat Ergin, Avrupa Birliği-Türkiye ilişkilerinin yerinde saymaya devam ettiği, AB Devlet ve Hükümet Başkanları Zirveleri'nde alınan kararların hep benzer olmasının da bunun bir kanıtı olduğunu ifade etti.

Bugünkü köşesinde son AB liderler zirvesinden yola çıkara Ankara-Brüksel hattındaki durumu ele alan Ergin,  zirve bildirileri ile ilgili olarak, "Her seferinde kendisini belli ölçülerde tekrarlayan bir kalıp ile karşılaşıyoruz" değerlendirmesinde bulundu. 

Ergin, "Son zirve metnini bundan öncekilerle kıyasladığımızda, hiç de azımsanmayacak bir bölümünün 'kopyala-yapıştır' yöntemiyle hazırlandığını söyleyebiliriz" yazdı.

Ergin'in yazısının ilgili bölümü şöyle: 

Her üç ayda bir düzenlenen AB Devlet ve Hükümet Başkanları Zirveleri, Türkiye’ye dönük sonuçları açısından artık anlamlı bir ilerleme göstermeyen rutin bir egzersize dönüşmüş bulunuyor.

Geçen yaz Doğu Akdeniz’de Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan yüksek gerilimin gölgesi altında yapılan ekim ayındaki zirve ve sonrasındaki süreçte, her seferinde kendisini belli ölçülerde tekrarlayan bir kalıp ile karşılaşıyoruz.

Bu zirveleri Türkiye ile AB arasındaki ilişkilerin seyrini gösteren bir barometre gibi alabiliriz. Zirvelerin sonunda açıklanan kararlar da AB cephesinde bu ilişkilerin üç aylık performans değerlendirmeleri şeklinde okunabilir. Bu açıdan baktığımızda, önceki gün ve dün Brüksel’de gerçekleşen zirvede Türkiye-AB ilişkilerinin büyük ölçüde yerinde saydığını belirtmek objektif bir tespit olacaktır.

Son zirve metnini bundan öncekilerle kıyasladığımızda, hiç de azımsanmayacak bir bölümünün “kopyala-yapıştır” yöntemiyle hazırlandığını söyleyebiliriz. Daha önce de karşılaşıldığı üzere, birçok başlıkta aynı terminolojinin tekrarlandığı, aynı formülasyonların, cümle kalıplarının yerleştiği gözleniyor. Sınırlı alanlarda farklılıklar görülüyor ki, AB’nin pozisyonlarındaki kıpırdamaları, değişiklikleri buradan okuyarak yorumda bulunabiliyoruz.

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