Sedat Ergin: AB zirveleri, Türkiye’ye dönük sonuçları açısından rutin bir egzersize dönüşmüş bulunuyor

Hürriyet yazarı Sedat Ergin, Avrupa Birliği-Türkiye ilişkilerinin yerinde saymaya devam ettiği, AB Devlet ve Hükümet Başkanları Zirveleri'nde alınan kararların hep benzer olmasının da bunun bir kanıtı olduğunu ifade etti.

Bugünkü köşesinde son AB liderler zirvesinden yola çıkara Ankara-Brüksel hattındaki durumu ele alan Ergin, zirve bildirileri ile ilgili olarak, "Her seferinde kendisini belli ölçülerde tekrarlayan bir kalıp ile karşılaşıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Ergin, "Son zirve metnini bundan öncekilerle kıyasladığımızda, hiç de azımsanmayacak bir bölümünün 'kopyala-yapıştır' yöntemiyle hazırlandığını söyleyebiliriz" yazdı.

Ergin'in yazısının ilgili bölümü şöyle:

Her üç ayda bir düzenlenen AB Devlet ve Hükümet Başkanları Zirveleri, Türkiye’ye dönük sonuçları açısından artık anlamlı bir ilerleme göstermeyen rutin bir egzersize dönüşmüş bulunuyor.