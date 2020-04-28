Sedat Ergin: 10 Nisan gecesi yaşanan kargaşa olmasaydı tablo bir nebze daha iyi durumda olabilirdi

Hürriyet gazetesi yazarı Sedat Ergin, "Salgının patlak vermesinden sonra galiba ilk kez koronavirüs COVID-19 tehdidi karşısında ihtiyatı elden bırakmadan iyimser olmamızı haklı çıkartabilecek bir tabloyu buluyoruz önümüzde." düşüncesini dile getirdi.

Ergin, " Eğer 10 Nisan gecesi tanık olduğumuz kargaşa yaşanmamış olsaydı muhtemelen burada rakamlar üzerinden gösterdiğimiz tablo göreceli olarak bir nebze daha iyi bir durumda olabilirdi. Rakamlara bakılırsa o gece marketlerde yaşanan izdiham Covid-19 vakalarında korkulan boyutlarda bir sarsıntı yaratmamıştır. Ancak veriler incelendiğinde -bir patlama olmasa da- radar ekranında yine de bir hareketliliği tespit edebilmek mümkündür." ifadesini kullandı.

Ergin yazısında şunları kaydetti:

Şöyle açıklayalım. 10 Nisan tarihine geldiğimizde vakalardaki artış bütün hızıyla sürmekteydi. Ancak vakalardaki artış ardından bir düşme yönelişine girmiş, günlük 4 bine kadar inmiştir. Bunu izleyen günlerde bir ara 16 Nisan’da 4 bin 801’e çıkmış, hemen ertesinde yeniden 4 bin eşiğine doğru düşüşe geçmiş, hatta 18 Nisan’da 3 bin 783’e kadar inmiştir.

Vakalardaki düşüş çizgisi bu şekilde yol alırken 20 Nisan’da (kargaşadan 10 gün sonra) günlük vakalar birden 4 bin 674’e çıkmış, 21 Nisan’da buna yakın bir hatta 4 bin 611 düzeyinde seyretmiştir. Eğrinin yönünü yeniden yukarı çevirmesi şeklinde dikkat çeken bir hareketle karşılaşıyoruz burada.

Gelgelelim, eğri 22 Nisan’da yine sert bir şekilde 3 binli rakamlara inmiş, ardından geçen haftayı 26 Nisan’da 2 bin 357 rakamıyla bitirmiştir.

Özellikle 20-21 Nisan aralığı içinde yeni tanılarda gözlenen yukarı doğru hareket 10 Nisan kargaşasının bir uzantısı olarak görülebilir.

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Ne olmuştu?

10 Nisan'da gece yarısından iki saat önce hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanacağı duyuruldu. Market ve fırınlarda izdihamlar yaşandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu görüntülerinden ardından 12 Nisan Pazar günü istifa etti ancak istifası Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmedi.