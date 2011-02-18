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SEDAŞ GÖREVLİLERİNİ YERE YATIRMAYA SORUŞTURMA SAKARYA (A.A)

18 Şubat 2011 17:57

-SEDAŞ GÖREVLİLERİNİ YERE YATIRMAYA SORUŞTURMA SAKARYA (A.A) - 18.02.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Sakarya ziyareti sırasında Sakarya Elektrik Dağıtım AŞ (SEDAŞ) görevlilerini yere yatırarak aradıkları iddia edilen polis memurları hakkında soruşturma başlatıldı. Başbakan Erdoğan'ın 12 Şubat'ta Sakarya Valiliği'ni ziyareti esnasında bölgede görev yapan SEDAŞ'a ait araçtaki arıza ekibinde yer alan A.T, S.Ç ve A.C'yi yere yatırarak aradıkları öne sürülen Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevli 5 polis hakkında Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında SEDAŞ ekibinde yer alan A.T, S.Ç ve A.C'nin ifadelerine başvuruldu. Cumhuriyet Savcılığı, görevli polislerin belirlenmesi için emniyet müdürlüğüne yazı gönderdi.

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