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Seda Sayan'ın dudakları güneşten yanmış

Seda Sayan, dudaklarındaki yaranın patlayan silikonlarından kaynaklandığı iddiasını yalanladı.

12 Haziran 2011 03:00

T24 - Seda Sayan, dudaklarındaki yaranın patlayan silikonlarından kaynaklandığı iddiasını yalanladı.

SİLİKON DEĞİL GÜNEŞ YANIĞI

Geçtiğimiz günlerde makyajsız görüntülenen ve dudaklarındaki yara iziyle dikkat çeken sanatçı, güneşte fazla kaldığı için dudağında yanık oluştuğunu söyledi:

“Geçen hafta avukatım Şeyda Yıldırım’la Bodrum’da tatil yaptık. Güneşin etkisiyle dudağımda yanık oluştu. Doktorum, bunun bağışıklık sistemimin bozulmasıyla ilgili olduğunu ve tenim beyaz olduğu için bu durumun normal olduğunu söyledi. Şu an çok iyi, geçti sayılır. Dudaklarımda silikon olmadığını söylediğim halde ‘silikonları patladı’ dediler. Silikon olsaydı zaten bu hale gelmezdi.”               



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