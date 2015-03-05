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Seda Sayan, oğluna 12 milyon dolarlık mezuniyet hediyesi aldı

Seda Sayan, üniversiteden mezun olan oğlu Oğulcan Engin’e 12 milyon dolarlık bina aldı

05 Mart 2015 22:29

Seda Sayan, oğlu Oğulcan Engin’e (23) mezuniyet hediyesi olarak Cihangir’de 12 milyon dolarlık bina satın aldı. Baba Sinan Engin de tadilatı üstlendi. Oğulcan Engin, babası ve mimar Fırat Bozfırat’la geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından bir fotoğraf paylaşarak “Fırat abi bizi fikirleriyle büyüledi. Projelerimiz çok yakında” notunu düşmüştü.

Seda Sayan, Milano’da European Shool Of Economics’te okuyan ve bu yıl mezun olacak 23 yaşındaki oğlu Oğulcan Engin’e Cihangir’de bina satın aldı. Sayan, Susam Sokak’ta merkezi konumdaki iki katlı binaya 12 milyon dolar ödedi.

Büyük jestin altında kalmak istemeyen baba Sinan Engin de binanın restorasyonu için kesenin ağzını açtı. Engin tadilat işleri için 4 milyon dolar verdi. Oğulcan okulu bitirdikten sonra bu binada iş kuracak.

 

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