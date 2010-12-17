-SEDA SAYAN İFADE VERDİ İSTANBUL (A.A) - 17.12.2010 - Şarkıcı Seda Sayan'ın, yaptığı televizyon programında Safiye Soyman'ın dünürünün izinsiz olarak alınan ses kaydının yayınlandığı iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında ifadesi alındı. Sultanahmet'teki İstanbul Adalet Sarayına gelen Seda Sayan'ın, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Nurten Altınok tarafından ''şüpheli'' sıfatıyla ifadesine başvuruldu. İfadesinin alınmasının ardından adliyeden ayrılan Sayan, gazetecilerin, adliyeye neden geldiğine ilişkin sorularını yanıtsız bıraktı. Sayan'ın ifadesinde, söz konusu programın, yayınlanan televizyon kanalının bir iç yapımı olduğunu, kendisinin sunuculuk yaptığını, konukları ve program içeriğini kendisinin belirlemediğini, söz konusu olayda bir sorumluluğu olmadığı gibi böyle bir duruma müdahale yetkisinin de bulunmadığını söylediği öğrenildi. Safiye Soyman'ın oğluyla evlendikten 10 gün sonra evi terk eden Gönül Erdoğmuş'un babası Ali Erdoğmuş'un avukatı, Seda Sayan'ın programına katılan Faik Öztürk'ün reklam arasında müvekkilini aradığını ve izni olmadan konuşmaların kaydedildiğini, ardından da programda yayınlandığını belirterek, Faik Öztürk, Seda Sayan ve programın direktörü Caner Erdem hakkında suç duyurusunda bulununca soruşturma başlatılmıştı.