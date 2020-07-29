Seda Sayan, Erdoğan'ı alkışladı, 'sosyal medya düzenlemesi için teşekkür etti: Fake hesaplarla milletin anasına avradına sövmek artık bitti

Sosyal medya düzenlemesine ilişkin kanun teklifi, TBMM Genel Kurul'da AKP ve MHP'li milletvekillerinin oylarıyla kabul edilirken, şarkıcı Seda Sayan, düzenlemeye destek vererek, "Allah razı olsun" ifadesini kullandı.

Seda Sayan sosyal medya yasası için, kişisel Instagram hesabından şunları kaydetti: "Sosyal medya yasası hayırlı olsun. Fake hesaplarla milletin anasına avradına sövmek artık bitti. Emeği geçenlerden Allah razı olsun."

Seda Sayan paylaşımına Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da menşınlayarak alkış emojisi koymayı ihmal etmedi.

Ne olmuştu?

TBMM Genel Kurulu'nda, AKP ve MHP'li milletvekillerinin imzasını taşıyan, 'İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' görüşülerek kabul edildi. AK Parti ve MHP'lilerin oyları ile kabul edilen kanunla, 'İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun'a' 'sosyal ağ sağlayıcı' şeklinde yeni bir tanımlama getiriliyor.

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