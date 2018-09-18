Seda Sayan: Bunun bir mesajı var, düşeni mahcup etmeyin diyorlar bence

'Zenginlerin yeni akımı' olarak ortaya çıkan 'Falling Stars’a (Kayan Yıldızlar) Türk ünlüler de katıldı. Seda Sayan, Moda Haftası için gittiği İngiltere'de girdiği kafenin dışında Falling Stars' (Kayan Yıldızlar) pozu verdi. Seda Sayan 'Falling Stars' pozu sonrası, "Bunun bir mesajı var, düşene gülmeyin, düşeni mahcup etmeyin diyorlar bence. Bizde ben başlatayım dedim, çok da sevdim" açıklaması yaptı.

Hürriyet yazarı Ömür Gedik, Seda Sayan'ın 'Falling Stars' pozunu köşesine taşıyarak yorumladı. Fotoğraf sonrası Seda Sayan ile konuşan Gedik, poza bayıldığını belirtti.

Ömür Gedik'in "Seda Sayan’ı tebrik etmeli" başlığıyla (18 Eylül 2018) yayımlanan yazısı şöyle:

"Seda Sayan, Falling Stars akımına uydu ve İngiltere’de kendini yere attı. Kendisini eleştirenler, yakıştıramayanlar, vır vır söylenenler çok oldu.

Bense tam tersine bayıldım yaptığı işe.

Nedenine geleceğim...

Bildiğiniz gibi bir süredir Hollywood yıldızları başta olmak üzere milyonlarca Instagram kullanıcısı ‘Falling Stars’ başlığıyla düşme konseptli fotoğraflar paylaşıyor.

Atıyorlar yerlere kendilerini ama öyle gelişigüzel atışlar değil, hepsi mizansen, hepsi düşünülmüş düşüşler bunlar.

Seda’yla defile izlemek için gittiği İngiltere seyahati dönüşünde görüştüm, “senin amacın neydi, neden böyle bir şey yaptın?” dedim.

“Bunun bir mesajı var, düşene gülmeyin, düşeni mahcup etmeyin diyorlar bence. Bizde ben başlatayım dedim, çok da sevdim. Çok düşen biri değilim ama çok sık düşen arkadaşlarım var. Düşene ben de gülüyorum ama gülmeyin, mahcup da etmeyin diyorum aslında” diye cevapladı."

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