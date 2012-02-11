Seda Sayan bornozuyla stüdyo bastı

Milliyet gazetesinin haberine göre, Beyaz TV’de hafta içi her gün “Beyaz’ın Sultanı” programını sunan Seda Sayan, mahkemelik olduğu Ankaralı Turgut’u aynı kanalda Ece Erken’in programında görünce çılgına döndü. İddiaya göre stüdyoyu adamlarıyla basan Sayan, Ankaralı Turgut’u dışarı attırdı. Sayan’ın daha önce Ankaralı Turgut’un (Turgut Karataş) “Tatlım Benim” programına çıkacağını öğrenince sunucu Erken’e ve yapımcılarına tepki gösterdiği öğrenildi. Ancak Sayan dün yayınını bitirip odasına gittiğinde kendisinden sonra ekrana gelen programa Ankaralı Turgut’un konuk alındığını gördü.

“O herifin burada ne işi var? Dağıtırım burayı” diyerek bornozuyla stüdyoyu basan Sayan, Ankaralı Turgut’a “Şerefsiz senin ne işin var burada? Defol dışarı” diyerek bağırdı ve küfür etti. Daha sonra odasına geri dönen Sayan, yayına devam edildiğini görünce bu kez 5 kişilik koruma ekibiyle stüdyoya gitti ve olay çıkardı. Sayan, Ankaralı Turgut’la karşılıklı küfürleşirken bu sırada adamları türkücüye saldırdı.

Sayan’ın ekibindekiler tarafından tartaklanan Ankaralı Turgut, Beyaz TV Stüdyoları’ndan çıkıp Maslak’ta karakola giderek Sayan’dan şikâyetçi oldu. Kamera arkasında bu olaylar yaşanırken Ece Erken de apar topar reklama girdi. Yayına dönüldüğünde Erken, Ankaralı Turgut’un aniden rahatsızlandığı için gittiğini söylemek zorunda kaldı.

Ankaralı Turgut, Seda Sayan’ın kendisinin açtığı tehdit davasını kaybettiği için saldırganlaştığını belirterek şöyle dedi: “Bu kadın mafya mı, çete mi, hanımağa mı, külhanbeyi mi? Ne olduğunu anlamadım. Neyine, parasına mı güveniyor? Kendini ne sanıyor? O zaman biz de sanatçılığı bırakıp mafyacılığa soyunalım.”

'Jigolo tutuyor' davası

Ankaralı Turgut ile Seda Sayan’ın arasındaki ilk kavga, 2 yıl önce yaşandı. Sayan genç sevgilileri nedeniyle hakkında “Jigolo tutuyor” yorumu yapan Arkaralı Turgut’a “Sabahların Sultanı” adlı programında “O dilini var ya ensenden alırım. İpini çekerim senin. Üstüme gelirsen seni çok fena yaparım” diyerek gözdağı verdi. Bunun üzerine Ankaralı Turgut, Seda Sayan hakkında suç duyurusunda bulundu. Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı, Sayan hakkında “hakaret” ve “tehdit” suçlarından 4 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.