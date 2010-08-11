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Seda Sayan 7. kez evlendi

Seda Sayan, yedinci kez nikâh masasına oturdu.

11 Ağustos 2010 03:00

T24 - Seda Sayan, yedinci kez nikâh masasına oturdu.

　
Habertürk gazetesinden Ünal Demirkaya'nın haberine göre, yaklaşık dört aydır tekstilci Atilla Altay ile aşk yaşayan ünlü şarkıcı Seda Sayan İstanbul’da imam nikâhı kıydıktan sonra önceki gün Amerika’nın kumarhaneler şehri Las Vegas'ta evlendi.

Yaklaşık iki ay ortalarda görünmeden aşklarını gizleyen ikili, ilk kez Çeşme- Alaçatı’da görüntülendi. Birlikte yaşayan çift, Alaçatı’da görüntülenmeden önce Seda Sayan’ın Astoria’daki dairesinde imam nikâhıyla evlendi. Seda Sayan, imam nikahını kıyan hocayı Umre’ye gönderme sözü verdi. Aşklarını dolu dizgin yaşayan sevgililer, üç gün önce de Las Vegas’a giderek evlenme kararı aldı. Birkaç gün New York’ta alışveriş yaptıktan sonra casinolarıyla ünlü Las Vegas’a geçen âşıklar, sade bir yıldırım nikâhıyla dünya evine girdi.

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