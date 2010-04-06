T24 LogoT24 Logo
Magazin

Seda Sayan 13 milyon TL'ye Şamdan'ı aldı

Seda Sayan, Etiler Nispetiye Caddesi’ndeki Şamdan gece kulübünün mülkünü 13 milyon TL ödeyerek satın aldı.

06 Nisan 2010 03:00

T24- Galatasaray’ın eski başkanlarından Faruk Süren’in eşi Hatice Süren’e ait olan mülk, geçtiğimiz günlerde 8 milyon euro (16 milyon TL) bedelle satışa çıkartılmıştı.


Bu değerli mülke, ünlü şarkıcı Seda Sayan’ın Umre ziyaretine gitmeden önce talip oldu. Sayan ile Süren Ailesi arasındaki sıkı pazarlık Umre dönüşü de sürdü.


Taraflar geçtiğimiz günlerde parada anlaştı. Seda Sayan Kirası 20 bin $ Süren Ailesi’nin Şamdan’ın mülkünün en son 8.5 milyon dolara (Yaklaşık 13 milyon TL) kadar düşürdü. Bu rakamda anlaşan taraflar, bugün veya yarın tapuya giderek devir işlemini gerçekleştirecek.


35 yıldan beri Süren Ailesi’ne ait olan Şamdan 1975 yılında ilk müşterilerini ağırladı. Yıllardır ünlü işadamı Mehmet Tuna’nın işlettiği gece kulübünün aylık kirası 20 bin dolar.. Mülk Sayan’a geçtikten sonra kira sözleşmesinin 25 bin dolara çıkacağı öğrenildi. Etiler Şamdan, İstanbul’un en seçkin simalarının buluştuğu bir eğlence mekanı.


Ercüment Karacan, Erol Simavi, Abdi İpekçi, Çetin Emeç, Güneri Civaoğlu, Ömer Çavuşoğlu gibi o yıllarda basın patronları ve üst düzey yöneticileri ile Ahmet Kozanoğlu, Şarık Tara, Faruk Süren, Kahraman Sadıkoğlu, Mustafa Taviloğlu gibi genç işadamları mekanın müdavimleri oluyor.


Bu arada sanat dünyasının ünlüleri de Etiler Şamdan’ın müdavimi oluyor. İşadamı- sanatçı aşkları doğuyor, hatta evlilikler oluyor. Örneğin Ajda Pekkan ile Ali Bars, Etiler Şamdan’da evleniyorlar. Şamdan’ın şimdiki sahibi Mehmet Tuna ise o dönemde kulüpte DJ’lik yapmıştı. Tuna, Şamdan’ı şöyle anlatıyor: “Burada ev havası yaratmak için yola çıkılmıştı ve bu da başarıldı. Hakikaten insanlar burayı evi gibi görüyor. Yemek, müzik, dekorasyon konusunda onların önerilerine her zaman kulak verdik. Çiğdem Simavi, Raika Akar gibi misafirlerimizden yemek tarifleri alıp mönümüze koyduk.”


BANKA KREDİSİYLE SATIN ALDI


Seda Sayan, Şamdan’ı alırken banka kredisi kullandı. Ünlü şarkıcının Şamdan’ı yatırım amacıyla satın aldığı öğrenildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ankara'daki TOGO kuleleri nedeniyle Mansur Yavaş ile karşı karşıya gelen...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Kılıçdaroğlu: Sinan Aygün geldi bana anlattı, ben de Mansur Bey...

Kanal İstanbul için ÇED raporu yayınlandı ...

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24