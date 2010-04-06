Seda Sayan 13 milyon TL'ye Şamdan'ı aldı

T24-



Bu değerli mülke, ünlü şarkıcı Seda Sayan’ın Umre ziyaretine gitmeden önce talip oldu. Sayan ile Süren Ailesi arasındaki sıkı pazarlık Umre dönüşü de sürdü.



Taraflar geçtiğimiz günlerde parada anlaştı. Seda Sayan Kirası 20 bin $ Süren Ailesi’nin Şamdan’ın mülkünün en son 8.5 milyon dolara (Yaklaşık 13 milyon TL) kadar düşürdü. Bu rakamda anlaşan taraflar, bugün veya yarın tapuya giderek devir işlemini gerçekleştirecek.



35 yıldan beri Süren Ailesi’ne ait olan Şamdan 1975 yılında ilk müşterilerini ağırladı. Yıllardır ünlü işadamı Mehmet Tuna’nın işlettiği gece kulübünün aylık kirası 20 bin dolar.. Mülk Sayan’a geçtikten sonra kira sözleşmesinin 25 bin dolara çıkacağı öğrenildi. Etiler Şamdan, İstanbul’un en seçkin simalarının buluştuğu bir eğlence mekanı.



Ercüment Karacan, Erol Simavi, Abdi İpekçi, Çetin Emeç, Güneri Civaoğlu, Ömer Çavuşoğlu gibi o yıllarda basın patronları ve üst düzey yöneticileri ile Ahmet Kozanoğlu, Şarık Tara, Faruk Süren, Kahraman Sadıkoğlu, Mustafa Taviloğlu gibi genç işadamları mekanın müdavimleri oluyor.



Bu arada sanat dünyasının ünlüleri de Etiler Şamdan’ın müdavimi oluyor. İşadamı- sanatçı aşkları doğuyor, hatta evlilikler oluyor. Örneğin Ajda Pekkan ile Ali Bars, Etiler Şamdan’da evleniyorlar. Şamdan’ın şimdiki sahibi Mehmet Tuna ise o dönemde kulüpte DJ’lik yapmıştı. Tuna, Şamdan’ı şöyle anlatıyor: “Burada ev havası yaratmak için yola çıkılmıştı ve bu da başarıldı. Hakikaten insanlar burayı evi gibi görüyor. Yemek, müzik, dekorasyon konusunda onların önerilerine her zaman kulak verdik. Çiğdem Simavi, Raika Akar gibi misafirlerimizden yemek tarifleri alıp mönümüze koyduk.”



BANKA KREDİSİYLE SATIN ALDI





Seda Sayan, Şamdan’ı alırken banka kredisi kullandı. Ünlü şarkıcının Şamdan’ı yatırım amacıyla satın aldığı öğrenildi.