Seda Ertan ABD'ye 'transfer' oldu

Bir süredir New York'ta bulunan Ertan, 3 ayrı ajanstan teklif aldığını, ABD'de yaptığı görüşmelerin sonunda "One" isimli ajansla 2 yıllık anlaşma yaptığını söyledi. Ertan, "kariyerimi daha da ileri götürmek ve vizyonumu geliştirmek için Amerika'ya geldim. New York'ta yaptığım anlaşmayla daha iyi noktalara gelmeyi hedefliyorum" dedi.İyi derecede İngilizce bilen ve Kanada'daki bir üniversitede moda tasarımı üzerine aldığı eğitimi tamamlayan Ertan, daha önce de 2 yıl İtalya'nın Milano kentinde modellik yaptığını belirtti.İtalya'da kaldığı dönemin mesleki anlamada kendini geliştirmesini sağladığını kaydeden Ertan, "benim için öncelik maddi yönden çok manevi tatmin. O yüzden, paradan çok yaptığım işteki başarı beni mutlu ediyor" diye konuştu.Ertan, ileride modacı olmayı planladığını, bunun için de Milano, New York gibi modanın kalbinin attığı yerlerde bulunarak mesleğin tüm inceliklerini öğrenmeye çalıştığını ifade etti.Daha önce bir kozmetik firması için yapılan çekimlerde "Kızılderili" kılığında pozlar verdiğini, bu fotoğrafların da ABD'de reklam panolarını süslediğini söyleyen Ertan, "New York'taki ajanslar, benim internette Türkiye'deki ajansımdan fotoğraflarımı görmüşler. Teklifler bu şekilde geldi. New York'ta daha önce de Türk modacı Atıl Kutoğlu'nun defilesinde podyuma çıkmıştım" dedi.New Yorklu ajans ile yaptığı anlaşma gereği bu ülkede modellik ve defilelerde mankenlik yapacağını kaydeden Ertan, mayıs ayında Manhattan'da yapılacak Türk Günü Yürüyüşü'nde de yer alacağını belirtti.