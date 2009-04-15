Seçmenin yarısına göre Erdoğan hoşgörüsüz

İki seçmenden biri Erdoğan’ın “hoşgörüsüz” olduğunu düşünüyor. AKP’li seçmenin yüzde 20’si bile “hoşgörüsüz” görüşüne katılıyor. AKP yüzde 50 oy alsaydı, “Türkiye gerilip, otoriter bir rejime doğru giderdi” görüşüne yüzde 35 katılıyor. Yüzde 18 de “Belki, olabilirdi” diyor



A&G Araştırma Şirketi’nin yaptığı seçim sonrası ankete göre, seçmenlerin yüzde 48.7’si, “Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın sert ve hoşgörüsüz olduğu, muhaliflerini azarladığı” eleştirilerine katılıyor.



AKP’li seçmenlerin bile yüzde 20’si, Erdoğan’ın hoşgörüsüz olduğunu düşünüyor. Ankete katılanların yüzde 35.7’si AKP’nin yüzde 50 oya ulaşması halinde otoriter rejimin geleceğine inanıyor.



Milliyet için 4-5 Nisan tarihleri arasında 1876 kişiyle yapılan ankete göre, halkın yüzde 48.7’si Erdoğan’ı hoşgörüsüz davranmakla ve sıkça çatışmacı olmakla eleştiriyor.



Yüzde 38.5’i ise Başbakan’ın hoşgörüsüz olmadığını düşünüyor. Muhalif partilere oy verdiğini söyleyenler, Erdoğan’ın tavırlarını ortalamanın üzerinde hoşgörüsüz buluyor.



Erdoğan’ı en fazla CHP’liler hoşgörüsüz olarak değerlendirirken, AKP’lilerin yüzde 67.7’si Erdoğan’ın hoşgörüsüz olmadığı kanaatinde. Erkekler, kadınlardan daha fazla oranda Erdoğan’ın tavırlarını sert ve hoşgörüsüz buluyor.



Gençler ise Erdoğan’ın tavırlarını diğer yaş gruplarına göre daha fazla oranda sert ve hoşgörüsüz olarak değerlendiriyor. Eğitim seviyesi yükseldikçe, “Başbakan’ın tavırları hoşgörüsüz ve azarlayıcı” diyenlerin oranı ortalamanın üstüne çıkıyor.



İlkokul mezunlarının yüzde 38.2’si Erdoğan’ı hoşgörüsüz olarak değerlendirirken, üniversite mezunları arasında bu oran yüzde 67.4’e çıkıyor. Başbakan’ın sert ve azarlayıcı tavırları olduğunu söyleyenler, bu tavırların AKP’ye çok oy kaybettirdiğini düşünüyor.



Erdoğan’ın tavırlarını hoşgörüsüz bulanların yüzde 46.2’si, bu yaklaşımın AKP’ye çok oy kaybettirdiğini belirtiyor.



Otoriter rejim



Ankete katılanlar, “‘Başbakan son zamanlarda çok otoriter olmaya başlamıştı. Oyu düştü iyi oldu yoksa, daha da sertleşecek, Türkiye gerilecek, otoriter bir rejime doğru gidilecekti’ diyenler var. Sizce, AKP yüzde 50 oy alsaydı, böyle bir sonuç olur muydu? Bu fikre katılıyor musunuz?” sorusuna şu yanıtları verdi:



Yanıtların yüzde 35.7’si “Evet katılıyorum, getirirdi” oldu. Katılımcıların yüzde 18.5’i, “Belki, olabilirdi” derken, yüzde 34.1’i buna katılmadığını vurguladı.



İl Genel Meclisi seçiminde, oyunu AKP’ye verdiğini söyleyenlerin yüzde 54.5’i “Hayır getirmezdi, katılmıyorum” dedi. CHP’ye oy verenlerin yüzde 56.2’si, MHP’ye oy verenlerin yüzde 51.4’ü “Evet, getirirdi” yanıtını verdi.



SP’ye oy verenlerin yüzde 44.9’u da bu soruya “Hayır” dedi.



Kadınların korkusu



AKP’nin yüzde 50 oy alması durumunda otoriter rejiminin geleceği düşüncesi erkekler arasında daha yaygın. Erkeklerin yüzde 38.2’si, kadınların yüzde 33.1’i otoriter rejimin geleceğini düşünüyor.



Eğitim seviyesi yükseldikçe, otoriter rejimin geleceğine inananların da oranı artıyor. İlkokul mezunlarının yüzde 29.1’i, ortaokul-lise mezunlarının yüzde 38.2’si, üniversite mezunlarının ise yüzde 47.7’si “yüzde 50 oy oranının otoriter rejim getireceğini” düşünüyor.



2009 kötümser



Ankete katılanlar, “Sizce, 2009’da bizi nasıl bir Türkiye bekliyor? Tahmininiz nedir?” sorusuna karşılık, karamsar bir tablo çizdi. Katılımcıların yüzde 27.7’si “Daha iyi”, yüzde 31.7’si “Aynı” yanıtını verirken, yüzde 40.6’sı “Daha kötü” yorumunu yaptı.



Muhalefet partilerine oy verenler 2009 için daha umutsuz konuşurken, AKP’lilerin yüzde 50.2’si daha iyi bir yıl beklediklerini söyledi. CHP’lilerin yüzde 62.8’i, MHP’lilerin yüzde 57.1’i, DTP’lilerin yüzde 48.1’i 2009’un daha kötü bir yıl olacağını söylüyor. AKP’ye oy verenlerin ise yüzde 35.4’ü “Aynı”, yüzde 14.4’ü “Daha kötü” yanıtını verdi.



Erkekler karamsar



Erkekler 2009 yılına daha karamsar bakıyor. Erkeklerin yüzde 44.4’ü, kadınların yüzde 36.6’sı 2009’un daha kötü olacağını düşünüyor. Erkeklerin yüzde 27.1’i, kadınların ise yüzde 28.4’ü 2009’un daha iyi olacağı kanaatinde.



Gençler ve 44 yaş üzeri seçmenler, genel ortalamanın üzerinde daha kötü bir yıl bekliyor. 27 yaş ve altı seçmenlerin yüzde 41.1’i, 28-43 yaş arası seçmenlerin yüzde 36.9’u, 44 yaş ve üstü seçmenlerin yüzde 43.3’ü 2009’un daha kötü olacağını tahmin ediyor.



Eğitim yükseldikçe, karamsarların oranı da hızla artıyor. İlkokul mezunlarının yüzde 35.7’si, ortaokul-lise mezunlarının yüzde 42.7’si, üniversite mezunlarının yüzde 48’i “Daha kötü” yanıtını verdi. Büyükşehirlerden kırsal kesime doğru gidildikçe de karamsarların oranı artıyor.