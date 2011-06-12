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SEÇMENİ YÖNLENDİREN 12 KİŞİ GÖZALTINDA ANKARA (A.A)

12 Haziran 2011 22:20

-SEÇMENİ YÖNLENDİREN 12 KİŞİ GÖZALTINDA ANKARA (A.A) - 12.06.2011 - Şanlıurfa, Kocaeli, Diyarbakır ve Van'da seçmenleri yönlendirmeye çalıştıkları ve istedikleri adaylara oy vermeleri konusunda baskı yaptıkları ileri sürülen 12 kişi yakalandı. Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde, oy kullanmaya gelen seçmenleri yönlendirdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişi emniyete götürüldü. Okul bahçelerinde bekleyenler de dışarı çıkarıldı. Oy kullanılan bazı merkezlerde de vatandaşların yönlendirildiği gerekçesiyle tutanak tutulduğu kaydedildi. Van'da, Seyyit Fehim Arvasi ve Eminpaşa mahallelerinde BDP'nin desteklediği bağımsız milletvekili adaylarına oy vermeleri yönünde vatandaşları yönlendirip tehdit ettikleri iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı. Şanlıurfa'da, İbrahim Halil D. (29) adlı kişinin, oy kullanmak için TOKİ Lisesine gelen vatandaşları yönlendirdiğini belirleyen polis, İbrahim Halil D'yi ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürdü. Söz konusu kişinin üzerinde yapılan aramada, BDP İl Başkanlığınca adına tahsis edilen müşahit kartı ve başkaları adına hazırlanan müşahit kartları ile seçim pusulasında KCK davasından tutuklu bulunan bağımsız milletvekili adayı İbrahim Ayhan'ın adının bulunduğu alana el yazısıyla ''Evet'' yazılı gerçek oy pusulası ele geçirildi. Kocaeli'nin Gebze ilçesi Beylikbağı Mahallesi Gazi İlköğretim Okulu'nda durumundan şüphelenilen Meryem U'nun üzerinde 11 adet sahte oy pusulası bulundu. Aslına uygun şekilde düzenlendiği bildirilen oy pusulalarında BDP'nin desteklediği bağımsız adayın adının bulunduğu bölümün mühürlü olduğu öğrenildi. Sahte oy pusulalarına el konuldu. Gözaltına alınan Meryem U, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. -BAŞKASININ YERİNE OY KULLANDILAR- Öte yandan Van ve Hakkari'de başkalarının yerine oy kullanmaya çalışan 13 kişi gözaltına alındı. Van'da çeşitli mahallelerdeki okullarda görevli sandık başkanları, bazı kişilerin başkalarının yerine oy kullanmaya çalıştığını belirledi. İhbar üzerine polis ekipleri, 12 kişiyi gözaltına aldı.  Hakkari'nin Bağlar Mahallesi'nde de 1 kişi, başkasının yerine oy kullanırken yakalandı.

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