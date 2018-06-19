Seçmene "Oradan, buradan, kimisi doğudan gelen ezik insanlar" diyen AKP adayı özür diledi

Bir basın toplantısında seçmen profilini çok iyi bildiğini iddia ederek mevcut yönetime oy veren seçmen için ‘Batı Trakya'dan, oradan, buradan, kimisi doğudan gelen kendisini ifade edemeyen ezik insanlar' ifadesini kullanan AKP’nin Yalova 2’nci sıra milletvekili adayı Meliha Akyol, özür diledi.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Akyol şunları kaydetti:

“17.06.2018 tarihinde AK Parti Yalova İl Başkanlığımızın düzenlediği; Yalova Basını ile Tanışma ve Değerlendirme Toplantısında, sosyal medyada ve internet mecralarında bahsi geçen konuşmamda ifade etmek istediğim hususların bir bölümü maksatlı bir şekilde kesilmiş ve medyada şahsım üzerinden Partimiz adına bir algı operasyonu yapılmaya çalışılmıştır.