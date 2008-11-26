T24 LogoT24 Logo
Politika

Seçmenden 'çarşaflı CHP'ye vize

Yapılan bir ankete göre, CHP’lilerin yüzde 77.1’i, halkın tüm kesimlerinin ise yüzde 58.3’ü CHP'nin çarşaf açılımına destek veriyor

26 Kasım 2008 02:00

Political Researcher Strateji Geliştirme Merkezi'nce  yapılan anket, CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’ın çarşaf açılımına seçmenin destek verdiğini ortaya çıkardı. CHP’lilerin yüzde 77.1’i, halkın tüm kesimlerinin ise yüzde 58.3’ü Baykal’ın safında yer aldı.

Baykal’ın yeni ilçe olan Sultangazi’deki Hamza Yerlikaya Spor Salonu’nda partisine katılımlar dolayısıyla düzenlenen törende çarşaflı kadınlara rozet takması eleştiri alırken, Political Researcher Strateji Geliştirme Merkezi’nin yaptığı “Gündem Araştırması” isimli anket, “rozet” konusuna olumlu bakıldığını ortaya koydu. 16 Büyükşehir Belediyesi faaliyet alanında 21-23 Kasım 'da yapılan ankete 2 bin 862 kişi katıldı. Ankete katılanların yüzde 26.4’ü AKP’ye yüzde 19.3’ü CHP’ye yüzde 11.2’si ise MHP’ye oy vereceğini bildirdi.

Ankete katılanlara, “Baykal’ın tesettürlü kadınlara rozet takmasını nasıl karşılıyorsunuz?” sorusu sorulurken, CHP’ye oy vereceğini belirtenlerin yüzde 77.1’i olumlu karşıladığını söyledi. CHP’ye oy vereceklerini belirtenlerin yüzde 12.5’i durumu olumsuz olarak görürken, yüzde 10.4’ü kararsız olduğunu bildirdi.

AKP’ye oy vereceklerini belirtenlerin ise yüzde 46.1’i durumu olumlu olarak gördüğünü açıklarken, yüzde 36.9’u olumsuz olarak karşıladığını, yüzde 17’si ise kararsız kaldığını bildirdi.

MHP’ye oy verecek olanların ise yüzde 63.8’i durumun olumlu olduğunu, yüzde 23.7’si olumsuz gördüğünü, yüzde 12.5’i ise kararsız kaldığını açıkladı.

Ankete katılanların genelinde ise  Baykal’ın çarşaflı kadınlara rozet takmasına olumlu bir bakış var. Ankete göre, halkın yüzde 58.3’ü durumu olumlu olarak karşılarken, yüzde 26.1’i olumsuz gördüğünü söyledi. Halkın yüzde 15.6’sı ise hala  kararsız.

Ankete göre, halkın yüzde 55.1’i CHP’nin tavrının doğru olduğunu ve desteklenmesi gerektiğine inanırken, samimiyetine inanmayanların oranı da yüzde 24.5 oldu. CHP’nin tavrının toplumsal barışa hizmet edeceğine inananların oranı  yüzde 65,4’ü bulurken, yüzde 17.7’si ise toplumsal barışa hizmet edeceğine inanmıyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24