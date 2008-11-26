Seçmenden 'çarşaflı CHP'ye vize

Political Researcher Strateji Geliştirme Merkezi'nce yapılan anket, CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’ın çarşaf açılımına seçmenin destek verdiğini ortaya çıkardı. CHP’lilerin yüzde 77.1’i, halkın tüm kesimlerinin ise yüzde 58.3’ü Baykal’ın safında yer aldı.



Baykal’ın yeni ilçe olan Sultangazi’deki Hamza Yerlikaya Spor Salonu’nda partisine katılımlar dolayısıyla düzenlenen törende çarşaflı kadınlara rozet takması eleştiri alırken, Political Researcher Strateji Geliştirme Merkezi’nin yaptığı “Gündem Araştırması” isimli anket, “rozet” konusuna olumlu bakıldığını ortaya koydu. 16 Büyükşehir Belediyesi faaliyet alanında 21-23 Kasım 'da yapılan ankete 2 bin 862 kişi katıldı. Ankete katılanların yüzde 26.4’ü AKP’ye yüzde 19.3’ü CHP’ye yüzde 11.2’si ise MHP’ye oy vereceğini bildirdi.



Ankete katılanlara, “Baykal’ın tesettürlü kadınlara rozet takmasını nasıl karşılıyorsunuz?” sorusu sorulurken, CHP’ye oy vereceğini belirtenlerin yüzde 77.1’i olumlu karşıladığını söyledi. CHP’ye oy vereceklerini belirtenlerin yüzde 12.5’i durumu olumsuz olarak görürken, yüzde 10.4’ü kararsız olduğunu bildirdi.



AKP’ye oy vereceklerini belirtenlerin ise yüzde 46.1’i durumu olumlu olarak gördüğünü açıklarken, yüzde 36.9’u olumsuz olarak karşıladığını, yüzde 17’si ise kararsız kaldığını bildirdi.



MHP’ye oy verecek olanların ise yüzde 63.8’i durumun olumlu olduğunu, yüzde 23.7’si olumsuz gördüğünü, yüzde 12.5’i ise kararsız kaldığını açıkladı.



Ankete katılanların genelinde ise Baykal’ın çarşaflı kadınlara rozet takmasına olumlu bir bakış var. Ankete göre, halkın yüzde 58.3’ü durumu olumlu olarak karşılarken, yüzde 26.1’i olumsuz gördüğünü söyledi. Halkın yüzde 15.6’sı ise hala kararsız.



Ankete göre, halkın yüzde 55.1’i CHP’nin tavrının doğru olduğunu ve desteklenmesi gerektiğine inanırken, samimiyetine inanmayanların oranı da yüzde 24.5 oldu. CHP’nin tavrının toplumsal barışa hizmet edeceğine inananların oranı yüzde 65,4’ü bulurken, yüzde 17.7’si ise toplumsal barışa hizmet edeceğine inanmıyor.

