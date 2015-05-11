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Dünya
Deutsche Welle

Seçmen Sosyal Demokratları uyardı

Almanya'nın en küçük eyaleti olan Bremen'de dün seçimler yapıldı. Seçmen, eyaleti yöneten Sosyal Demokrat Parti (SPD) – Yeşiller koalisyonunu uyardı.

11 Mayıs 2015 12:05


Seçim Komisyonu'nun açıkladığı geçici sonuçlara göre, SPD Bremen Eyalet Meclisi seçimlerinden birinci parti olarak çıktı. SPD'nin oy oranı yüzde 32,9 oldu. Sosyal Demokratlar böylece 2011 seçimlerine kıyasla yüzde 5,7 oy kaybetmiş oldu.

SPD'nin koalisyon ortağı Yeşiller Partisi de oy kaybetti. Yeşiller'in oy oranı bir önceki seçime kıyasla 7,2 puan gerileyerek yüzde 15,3'e düştü.

SPD-Yeşiller Partisi koalisyonu bu sonuçla Senato'daki 83 koltuğun 44'ünü elde etmiş ve çoğunluğu kılpayı korumuş oldu.

CDU oylarını artırdı

Federal hükümetin başbakanı Angela Merkel'in liderliğini yaptığı Hrıstiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) oylarını artırdı. CDU, 2011'e kıyasla 2,2 puanlık artışla yüzde 22,6 oy oranına ulaştı. CDU böylece eyalet meclisinde 20 sandalye elde etti.

2011 seçimlerinde meclis dışında kalan Hür Demokrat Parti (FDP) bu kez barajı aşmayı başardı. FDP yüzde 6,5'le 6 sandalyenin sahibi oldu. Sol Parti 3,6 puanlık artışla yüzde 9,2 oy oranına ulaştı. Euro karşıtı Almanya için Alternatif Partisi (AfD) de yüzde 5,7 ile barajı aştı. Öfkeli Vatandaş (BIW) oluşumu da bir sandalye elde etmeyi başardı.

Sol Parti ile koalisyon ihtimal dışı

SPD'li eyalet başbakanı Jens Böhrnsen, "Bremen SPD teşkilâtı en kötü sonucunu aldı" dedi. Böhrnsen, büyük çıkış yapan Sol Parti ile koalisyon ihtimalinin söz konusu olmadığını söyledi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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