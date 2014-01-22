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Yaşam

Seçmen listesinde adınızı kontrol etmek için son gün

Muhtarlık bölgesi seçmen listeleri bugün saat 17.00'de askıdan inecek

22 Ocak 2014 20:03

30 Mart 2014 günü yapılacak olan yerel seçimler için 10 Ocak'ta muhtarlıklara asılan seçmen listeleri, bugün saat 17:00'da askıdan inecek. Askıda ismi olmayanların, bağlı bulundukları ilçe nüfus müdürlüklerine giderek, o  hanede oturduklarını belgeleyen su, elektrik, telefon faturası veya kira sözleşmesini ibraz etmeleri gerekiyor. Vatandaşların ilçe nüfus müdürlüklerinde kendilerini kütüğe kaydetmelerinden sonra alacakları belgeyi, ilçe seçim kurullarına götürmeleri durumunda listeye isimleri eklenecek.
Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) bina bazında seçmen kayıtlarının sorgulandığı, http://www.ysk.gov.tr/ysk/ adresi de bugün saat 17:00'da işleme kapanacak.
Bu seçimlerde, 30 Mart 1996 ve öncesinde doğanlar oy kullanabilecek. İlk kez oy kullanacaklar, askerlikten terhis olanlar ile okulu nedeniyle başka yerde ikamet eden öğrencilerin de muhtar listelerinde adlarını bulamamaları halinde ilçe nüfus müdürlüklerine başvurmaları gerekecek.
Vatandaşlar, oy kullanacakları yer ve sandık bilgilerini 18 Şubat 2014'ten sonra aynı adresten yeniden sorgulayabilecekler. 

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