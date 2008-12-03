Seçmen listelerine itiraz için son 48 saat

Seçmen sayısının bir yılda 6 milyon kişi artması sonucu başlayan tartışmada, seçmen listeleri iki gün sonra askıdan iniyor. Listeleri mercek altına alan ve usulsüzlükleri saptamaya başlayan muhalefet, askı süresinin uzatılmasını istiyor.



Yerel seçime “6 milyon yeni seçmen” gölgesi düştü ve seçmen listelerinin askıdan indirilmesi ve itiraz için son 48 saate girildi. Listeler 5 Aralık günü askıdan inecek ve bu tarihten sonra itiraz da edilemeyecek. Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) açıkladığı 6 milyon kişilik seçmen artışını inandırıcı bulmayan muhalefet sandık seçmen listelerini mercek altına aldı. Listeleri tek tek kontrol eden CHP ve MHP, yurttaşları duyarlı olmaya davet ediyor.



Adrese dayalı nüfus sistemi ile ilgili çalışma başlatan CHP, hangi il ve ilçeye ne kadar yeni seçmen düştüğünü saptıyor. Seçmenler adresten kontrol edilirken, saptanan usulsüzlükler de YSK’ya bildiriliyor.



CHP lideri Baykal, adrese dayalı nüfus sayım sistemini eleştirirken bu konunun Anayasal olarak şaibeli olduğunu söyledi. Baykal, “10 günlük bir itiraz süresi kesinlikle yeterli değildir. Hukuka aykırı bir uygulamadır.



YSK’nın kendi denetiminin dışında oluşmuş, bürokrasinin hazırladığı kütük konusunda normal itiraz süresini de kısıtlaması ciddi tartışmalara neden olabilir. Bu 6 milyon ek yazımın kimden kaynaklandığını daha yeni incelemeye başlıyoruz. Nereden gelmiş incelenene kadar itiraz süresi bitmiş olacak. O sürenin derhal uzatılması lazımdır” diye konuştu.



Usulsüzlükler aranıyor…



CHP Konya milletvekili Atilla Kart da “Hükümet, diğer birçok alanda olduğu gibi bu alanda da yargıyı pasifize etmeyi ve bu konuyu kendisine bağlı olan bürokrasi aracılığıyla sürdürmeyi hedefliyor. Bunun devamında yargı güvenliğinin yargı teminatının ihlali sonucu doğacaktır” dedi.



Kart, mevcut durumda seçimlerin sağlıklı yapılmasının da tartışma konusu olacağına dikkat çekerek, “Bu noktada herkesin, devletin tüm birimlerinin YSK’ya yardımcı olması, YSK’nın da kendi mevzuatından ve anayasadan doğan yetkilerini yargı güvencesi içinde kullanması, çekinmemesi gerekir.



YSK bürokratik kimliğinden uzaklaşıp yargı kimliğini kullanmak durumundadır” değerlendirmesinde bulundu. MHP yönetimi de, YSK’dan adrese dayalı nüfus kayıt sistemi doğrultusunda oluşturulan seçmen listelerinin CD’lerini aldı. CD’leri teşkilatlara ulaştıran MHP, teşkilatların bulundukları yerlerde liste karşılaştırmasını istedi.

