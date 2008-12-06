Seçmen listeleri tekrar askıya çıkacak

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Muammer Aydın, seçmen kütüğüne yapılan eleştirilerin haksız olduğunu savundu.

“Kimse bizi dinlemiyor. Listeleri genel olarak hatalar görülsün diye askıya çıkardık” diyen Aydın, şunları söyledi: “Askı süresi (dün) saat 17.00’de bitti. İtiraz süresi de sona erdi. Partilerin önceki başvurularını önümüzdeki günlerde karara bağlayacağız. Bayram sonrasında, 2 gün içinde itirazların karara bağlanması gerekiyor. İtiraz süresini kaçıran vatandaşlar, nüfus müdürlüklerine giderek adres kayıt sistemine adreslerini bildirirse, kayıtları yapılır.



Listeler itirazlar neticesinde yenilenecek. Yenilenen kütükler de 17-18 Aralık günlerinde 2 gün süreyle askıya çıkarılacak. İlk kütüklere itiraz eden vatandaşlar, değişikliklerin yapılıp yapılmadığını bu 2 günlük sürede kontrol edebilecek. Kesinleşen listeler ise 25-26 Aralık tarihlerinde tekrar askıya çıkartılacak. Yaklaşık 20 gün askıda kalacak. Bunlar kesin tarihler değil.”



YSK’dan ayrılırken, “seçmen sayısındaki 6 milyonluk artışla ilgili inceleme yapıldı mı?” sorusu üzerine de Aydın, “Daha önce insanlar kendileri gelip yazdırıyordu. Şimdi ise otomatik olarak 18 yaşını dolduranların dahi kaydı yapıldı” yanıtını verdi.



Şahin: Sorun yok



Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin de tartışmalarla ilgili olarak, “2007’de esas alınan seçmen listesi 1997’de ev hapsi yapılarak gerçekleştirilen nüfus sayım sistemine göre oluşturulmuştu. Aradaki 6 milyonluk fark, 11 yıllık süre içinde 18 yaşını dolduranlar ile gidip kendisini seçmen olarak yazdırmayanlardan kaynaklanıyor. Ben de başta tereddüt ettim. YSK başkanı ve teknik birimlerle görüştüm. Anlattılar. Şimdi daha doğru verilerek ulaştık” diye konuştu.

