-SEÇMEN LİSTELERİ 18 MARTTA ASKIDA ANKARA (A.A) - 09.03.2011 - Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 12 Haziranda yapılacak 24. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için seçmen listelerinin 18 Martta askıya çıkarılacağını bildirdi. Seçmen listeleri, 31 Martta askıdan indirilecek. Yüksek Seçim Kurulunun bugünkü Resmi Gazetede yayımlanan kararında, 12 Haziran Pazar günü yapılacak 24. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için güncelleştirilmesi amaçlanan muhtarlık bölgesi askı listelerinin 18 Mart Cuma günü saat 08.00'de askıya çıkarılacağı ve 31 Mart Perşembe günü saat 17.00'de askıdan indirileceği belirtildi. Seçmen niteliği taşıyan yurt dışında yerleşik Türk vatandaşlarına ait kayıtlar Yurt Dışı Seçmen Kütüğüne dönüştürüldükten sonra yine 18 Mart Cuma günü saat 08.00'de YSK'nın www.ysk.gov.tr adresindeki internet sitesinde ilan edilecek. Bu ilan 31 Mart Perşembe günü saat 17.00'ye kadar internet sitesinde kalacak. -"AD, SOYAD, YAŞ, CİNSİYET DÜZELTİMİ..."- YSK kararında Seçmen Kütüğünün Güncelleştirilmesi Usul ve Esaslarını Gösterir Genelge de yer aldı. Genelge; muhtarlık bölgesi askı listelerinin güncelleştirilmesi amacıyla seçmene ait verilerdeki değişimi belirleyen; ad, soyad, yaş, cinsiyet düzeltimi, seçme ehliyetini kaybetme (kısıtlanma, kamu hizmetinden yasaklanma gibi) veya yeniden kazanma gibi yargı kararlarına, asker olanlar, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını kaybetme veya yeniden kazandığını gösteren bilgiler ile vefat ettiği bilgileri, seçim bölgesi içerisinde veya dışarısında vuku bulan yerleşim yeri değişiklik verilerine ait esas ve usuller ile askı süresi, bu süre içerisinde yapılacak itirazları kapsıyor. Genelgeye göre, ceza infaz kurumlarında ve tutukevlerinde bulunan tutukluların listeleri de 18 Martta bulundukları koğuşlara veya yönetimce ilan edilmek şartıyla belirlenecek uygun yerlere asılacak. Bu listeler de 31 Martta askıdan indirilecek. Genelgeye göre, seçmen niteliğine sahip olduğu halde, muhtarlık bölgesi askı listesinde ismi bulunmayanlar, 12 Haziran 1993 tarihinde ve daha önce doğanlar, başka bir muhtarlık bölgesi askı listesinde yazılı olup da sürekli olarak oturmak amacı ile listenin askıya çıkarıldığı muhtarlık bölgesine gelenler, öğrenci olup, seçmen niteliğini taşıyan ve öğrenim gördükleri yerleşim birimlerinde oylarını kullanmak isteyenler, muhtarlık bölgesi askı listesinde kendisine ait kimlik veya adres bilgilerinde yanlışlık yahut eksiklik bulunanlar, nüfus olay bilgisi değişenler, askerlikten terhis olup da, silah altında bulunmaları nedeniyle askı listesinde kaydı bulunmayan ve yine aynı nedenle kayıtları dondurulmuş bulunanlar, kamu hizmetlerinden süreli olarak yasaklı bulunmaları nedeniyle askı listesinde ismi bulunmayanlar ile aynı nedenle kayıtları dondurulmuş bulunan ve yasaklılık süresi sona erenler listelere yazılmak veya seçmenlik durumunu oy kullanabilir duruma getirebilmek için ilgili ilçe seçim kurulu başkanlıklarına başvurabilecekler. Muhtarlık bölgesi askı listelerinin kesinleşme tarihi olan 8 Nisan 2011 Cuma günü saat 17.00 itibariyle Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, seçmenlerden ölmüş olanlar ile Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkarılanlar Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce silinecek. Özürlü seçmenlerin oylarını rahatlıkla kullanabilmeleri sandık ataması yapılırken gözönünde bulundurulacak ve Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığından, özürlülerin listesi Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce muhtarlık bölgesi askı listelerinin dökümüne başlandığı 14 Mart 2011 Pazartesi gününden önce istenecek. -MUHTARLIK BÖLGESİ ASKI LİSTELERİNE İTİRAZ- Muhtarlık bölgesi askı listelerine seçmenler ve siyasi partiler askı süresi içinde itiraz edebilecekler. Muhtarlık bölgesi askı listelerine siyasi partilerin, ilçe seçim kurulu başkanlıklarına isimlerini bildirdikleri yetkilileri, o ilçede oturan tüm seçmenler ve seçmen kütüğüne yazılmaması gerekenlerden yazılmış olduğu anlaşılanlarla ilgili olarak, seçmen niteliğini taşıyan vatandaşlar ise ancak kendileriyle ilgili olarak itirazda bulunabilecekler. İtirazlar ilçe seçim kurulu başkanına yazılı olarak yapılacak, itirazlarda kimlik numarası taşıyan belgeler istenilecek, belgelerden Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşımayanlara itibar edilmeyecek. İlçe seçim kurulu başkanı, kendisine ulaşmasından itibaren itirazları en geç 3 Nisan 2011 Pazar günü saat 17.00'ye kadar kesin karara bağlayacak, bu kararlara uygun olarak gerekli kayıt ve düzeltme işlemlerinin yapılması ile muhtarlık bölgesi askı listeleri 8 Nisan 2011 Cuma günü kesinleşecek. -BİR SANDIKTA 300 SEÇMEN- Genel Seçimlerde her muhtarlık bir seçim bölgesi olacak, her seçim bölgesi gerektiği kadar sandık bölgesine ayrılacak, bir sandık bölgesi 300 seçmeni kapsayacak. Birden çok mahalle veya semt gibi toplu yerleşim birimlerinden oluşan muhtarlıklar, her birinde 300 seçmenin varlığı aranmaksızın mesafe durumu ve ulaşım güçlükleri dikkate alınarak gereken sayıda sandık bölgesine ayrılabilecek, bu ayırımda aynı hane mensubu olan seçmenlerin bir sandıkta oy vermesi ve mümkün olduğunca seçmen adedi bakımından dengenin sağlanması ilkeleri gözetilecek. Ceza infaz kurumlarına ve tutukevlerine konan sandık bölgeleri bulundukları muhtarlık seçim bölgesi içerisinde sayılacak. Kesinleşen sandık seçmen listelerinin 23 Mayıs 2011 Pazartesi günü beş nüsha çoğaltılmasına başlanacak, bu listelerden bir örneği ilçe seçim kurulu başkanlıklarında saklanırken, bir örneği tespit edilen siyasi partilerin talep etmeleri ve ilçede teşkilatlarının bulunması halinde ilçe başkanlıklarına, bir örneği ilgili muhtarlıklara, iki örneği ise sandık kurulu başkanlarına verilecek. -YURT DIŞI SEÇMEN KÜTÜĞÜNÜN GÜNCELLEŞTİRİLMESİ- Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün adres kayıt sisteminden alınarak oluşturulan Yurt Dışı Seçmen Kütüğü, Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Dairesi Başkanlığının seçmen niteliğini taşıyan ve askerde bulunan kişilere ilişkin kayıtları ve Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden alınan olay bilgileri dikkate alınarak Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce merkezi olarak güncelleştirilecek. Yurt dışında yaşayan ve seçmen niteliğini taşıyan Türk vatandaşlarının Yurt Dışı Seçmen Kütüğündeki kayıtları, Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce, güvenli sorgulama yöntemi kullanılarak Kurulun internet sayfasında 18 Mart 2011 Cuma günü saat 08.00'de ilan edilecek, Vatandaş "Yurt Dışı Seçmen Sorgulama" ekranından kimlik numarasını girerek Kütüğe kayıtlı olup olmadığını kontrol edebilecekler. Yurt Dışı Seçmen Kütüğünün ilanı 31 Mart 2011 Perşembe günü saat 17.00'de sona erecek. Seçmen niteliğine sahip ve yerleşim yeri yurt dışı olan Türk vatandaşları, Yurt Dışı Seçmen Kütüğü kayıtlarında düzeltme veya yerleşim yeri değişiklikleri için en yakın dış temsilciliğe başvurarak İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları için "Adres Beyan Formu"nu doldurup, imzalayacak ve yurt dışı temsilcilikleri tarafından "Konsolosluk.net" sistemine girişleri yapılacak.