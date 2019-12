Seçmen kütükleri yargıya gidiyor

CHP Grup Başkanvekili Hakkı Suha Okay, imzalanan bir protokolle Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), seçmen kütüklerinin yazılması sorumluluğunu İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne bıraktığını belirterek, ''YSK'nın bu yönde bir kararı olmadığı için protokolün iptali istemiyle idari yargıya başvurulabilir'' dedi.



Okay, CHP olarak gerekli değerlendirme ve incelemeyi tamamladıktan sonra Danıştay'da dava açabileceklerini bildirdi.



Okay, TBMM'de AA muhabirine yaptığı açıklamada, 5 Eylül 2008 tarihinde YSK ile İçişleri Bakanlığının imzaladığı protokol uyarınca, seçmen kütüklerinin hazırlanması sorumluluğunun Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne bırakıldığını söyledi.



Protokolün düzenleyici bir işlem olduğunu kaydeden Okay, ''Bu protokolün imzalanması, YSK'nın ilke kararı değildir. Kararı da değildir. Karar olmadığı için protokolün iptali istemiyle idari yargıya başvurulabilir'' diye konuştu.



Danıştay'ın bazı kararlarında, bu konuda yetkili olduğunun görüldüğünü anlatan Okay, Danıştay nezdinde protokolün iptalinin ileri sürülebileceğini savundu. Okay, seçmen kütüklerinin, adrese dayalı nüfus tespitinde, seçmenlerin şahsen, posta veya elektronik posta yoluyla kayıtlandığını hatırlattı



Okay, seçmen kütüklerinin düzenlemesinden ve denetlenmesinden doğrudan YSK'nın sorumlu olduğuna dikkati çekerek, YSK'nın bu sorumluluğunu başka bir iradeye terk edemeyeceğini söyledi.



''Seçmen olma, kütüklerde yoksa vatandaşların birebir iradesiyle talep edeceği bir husustur'' diyen Okay, Anayasa Mahkemesine, mektupla oy kullanılmasını öngören yasal düzenlemenin iptali için yaptıkları başvuruyu hatırlattı.



Kütükler yeniden güncelleştirilebilir



Okay, Yüce Mahkemenin, bu düzenlemeyi Anayasaya aykırı bulup iptal ettiğini hatırlatarak, şöyle devam etti:

''Seçmen kütüklerinin adrese dayalı sistemle, nüfus işleri tarafından hazırlanmasına ilişkin düzenlemeye dayanak olan protokolün iptali için dava, bu protokolden yeni haberdar olunduğu gerçeği karşısında, 60 gün içerisinde açılabilir. Nitekim Danıştay 8. Dairesi de nüfusu 2 binin altında olduğu için kapatılan belediyelerle ilgili vermiş olduğu kararda, Anayasa Mahkemesinin kararından itibaren 60 günlük bir süreyle başvurulabileceğini söyledi. Bu da bir örnektir. Dava açma süreci yeni başlamıştır. Bu süreçte, Danıştay nezdinde adrese dayalı sisteme dayalı hazırlanmış olan seçmen kütükleriyle seçim yapılmasına ilişkin işlemin yürütmesinin durdurulması talep edilebilir. Danıştay, bu uygulamanın Anayasaya aykırılığını kabul ederse, doğrudan Anayasa Mahkemesine başvuruda bulunabilir. Burada sorun, seçimlerin geleceğidir. Seçimler, anayasaya göre 4 yılda bir yapılır. Seçime kadar geçecek süre zarfında seçmen kütükleri en son referandum için hazırlanmış olan seçmen kütükleri esas alınarak yeniden güncelleştirilebilir. Bu güncelleşme süreciyle birlikte, seçimler için adaylık başvuru süreci de bir arada işleyebilir. Bu konuda, YSK düzenleyici kurul olarak karar verebilir. Buna da yasal bir engel yoktur. Vatandaşların tek bir idari birimde seçmen yazılmak için uğraşı yerine, muhtarlak vasıtasıyla yeniden seçmen yazılması düzenlenebilir.''



YSK'nın açıklaması, kamuoyunu rahatlatmayacak



Hakkı Suha Okay, bu şekilde, kamuoyunda oluşan seçimlerdeki şaibe ve şüphenin ortadan kalkacağını dile getirerek, CHP olarak bir aya yakın süredir YSK'nın bu konuda sağlıklı bir karar vermesini beklediklerini söyledi.



''Ancak YSK, siyasal iktidarın sözcülerinin söylemlerinin arkasında kalarak, kamuoyunu aydınlatacak ciddi, tutarlı hiçbir açıklamada bulunmadı'' diyen Okay, konuşmasını şöyle sürdürdü:



''Bugün YSK'nın bir açıklama yapması bekleniyor. Görülen o ki YSK, seçimin üzerine bir gölge düşüren adrese dayalı nüfus tespit sistemiyle seçim sürecini devam ettirme kararlılığı içerisinde. Onun için bugün yapılacak açıklama da siyasi partileri ve seçmeni rahatlatmayacaktır. Bu konuda yargısal bir başvuru zorunluluğu kaçınılmaz hale gelmektedir. CHP olarak bu yönde çalışmalarımızı tamamladık. Gerekli inceleme ve değerlendirmeden sonra Danıştay nezdinde dava açabiliriz. Kaldı ki bu dava, sadece CHP değil, seçmen olan vatandaşlarımız tarafından da kolaylıkla açılabilir.''