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Seçkin Piriler, Kaan Tangöze’den olan iki çocuğunun miras hakkını korumak için mahkemeye başvurdu

Kaan Tangöze ve Seçkin Piriler’in Hakan ve Volkan adlarında iki oğlu var

12 Aralık 2016 16:41

Seçkin Piriler, Duman grubunun solisti Kaan Tangöze’yle evliliğinden dünyaya gelen iki çocuğunun miras haklarının korunması için mahkemeye başvurdu. Çift evliliklerini 11 Mart'ta resmi olarak noktalamıştı.

Piriler’in avukatı, Bodrum-Gökçebel köyünde bulunan 550 bin lira değerindeki dubleks taşınmazın dörtte birer hissesinin müvekkilinin iki oğluna ait olduğunu belirterek, bu hisselerin çocuklar adına kayıt edildiğini mahkemeye bildirdi.

 

Her yıl rapor verilecek

 

Avukatın talebi üzerine mahkeme de Türk Medeni Kanunu’nun 353’üncü maddesi uyarınca iki çocuğun mal varlığının korunması için defter tutulmasına karar verdi. Mahkeme, çocuklar hakkında bildirilen mal varlıkları hakkında bir değişiklik olmazsa yılda bir defa velisi tarafından mahkemeye rapor verilmesini de karara bağladı.

Geçtiğimiz mart ayında boşanan Kaan Tangöze ve Seçkin Piriler’in Hakan ve Volkan adlarında iki oğlu var.

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