Seçkin Piriler: Doğum günümü ilk Kaan kutladı

Manken Seçkin Piriler, 36’ncı yaşını Cihangir’deki Hazine’de kutladı. Piriler, kendisini Kıvılcım Ural’la aldattığı gerekçesiyle boşandığı eski eşi Kaan Tangöze’nin yaş günü sürprizi yaptığını açıklayarak, “Doğum günümü ilk Kaan kutladı. Çocuklarımızla evde bana pasta alıp sürpriz yapmış. Bana çok sevdiğim şeyleri almış, tekrar teşekkür ederim" dedi.

Habertürk'ten Nuri Altuntaş'ın haberine göre, gecede modele yakın arkadaşı Meral Kaplan eşlik etti. Objektiflere Kaplan’la birlikte poz veren Piriler, özel hayatıyla ilgili sorular üzerine, “Aşka açığım, sonuçta 1.5 yıl oldu” dedi