Sözcü Ankara temsilcisi Saygı Öztürk, 16 Nisan Anayasa Referandumu'nda 'mühürsüz zarfları' yapılan itirazlara rağmen kabul eden Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) bazı üyelerinin görev süreleri 23 Ocak 2019'da dolacağını belirtti. Öztürk, kulislerdeki iddiaya göre yeni YSK Başkanı'nın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 'güvendiği biri olacağını öne sürerek bu kişinin Yargıtay üyesi Kenan Demir'in olabileceğini ifade etti.

Saygı Öztürk'ün "Seçimlere yeni YSK ve yeni başkanla gidilecek" başlığıyla yayımlanan (29 Ekim 2017) yazısı şöyle:

Anayasa değişikliğinin halk oymamasına sunulmasında yaşanan skandallar unutulmadı. Yasanın çok açık hükmüne, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) referandum öncesi yayımladığı genelgeye göre oy pusulası ve zarfın mühürlü olması gerekiyordu. Seçim devam ederken YSK karar aldı, mühürsüz zarf ve oyları da tutanak düzenlettirmeden geçerli saydı. Yaşanan hukuksuzlukları CHP'liler ve “hayır cephesi”nin diğer bileşenleri de anlattı. Yargıya yapılan başvurularda ortaya çıktı ki, kendileri için sıkıntı yaratacak bu konuya kimse girmek istemedi. Referandumun iptali için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) başvuruldu. Şimdi onun sonucu bekleniyor.

YSK'da başkan değişiyor

2019, Türkiye'nin “seçim yılı” olacak. Yerel seçimler, milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimi gerçekleştirilecek. Seçimleri yapacak YSK da, seçimlere önemli değişiklikle girecek. YSK Başkanı Sadi Güven'le birlikte Yargıtay'dan gelen üyelerden Faruk Kaymak ve Nilgün Hacımahmutoğlu, Danıştay'dan seçilen İlhan Hanağası, Zeki Yiğitve Nakiddin Buğday'ın da YSK'daki görev süresi 23 Ocak 2019'da doluyor.

Üyeler 6 yıllığına seçiliyor. Geçmişte YSK'da görev alabilmek için kıyasıya bir seçim yarışı olurdu. Çünkü Yargıtay ve Danıştay'dan seçilecek olanlar, kendi maaşlarının yanı sıra yaklaşık bir o kadar da YSK'dan maaş alıyor. Ama parasından çok böyle onurlu bir görevde bulunmak da önemli. Son dönemlerde YSK'da boşalan üyelikler için yapılan seçimlerde aday gösterilip bırakın kıran kırana mücadele edilmesini, sadece gösterilen adaylara oy verilmek durumunda kalındı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) seçimlerde geçmişte hayli etkili olduğu biliniyordu. Burada daha önce görev yapmış üyelerden tutuklananlar oldu. Son operasyonda YSK üyesiyken Ali Kaya, İbrahim Zengin ve Ünal Kaya da FETÖ üyesi oldukları iddiasıyla tutuklandı.

YSK'nın 11 üyesi bulunuyor. Bunun 6'sı Yargıtay, 5'i Danıştay üyelerinden seçiliyor. Başkan, Yargıtay üyesi, yardımcısı ise Danıştay üyeleri arasında seçiliyor. 6 yıllık görev süresi dolmadığı için Danıştay Üyesi Erhan Çiftçi, 2019'da yapılacak seçimlerde YSK'da başkan yardımcısı olarak görevini sürdürecek.

Yüzde 26 ile ilk sırada

Kenan İpek, daha önce Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü görevinde bulunmuştu. Bu görevden alınmasında FETÖ'cülerin etkisi olduğu öne sürüldü. Rizeli olan İpek'in yıldızı 17 Aralık 2013'ten itibaren yeniden parladı. Bazı bakanların, çocuklarının karıştığı rüşvet, yolsuzluk, kara para soruşturması bütün hızıyla devam ederken, Adalet Bakanı Sadullah Ergin ve müsteşarı değişti. Adalet Bakanlığı'na Bekir Bozdağ, müsteşarlığa da 1 Ocak 2014 tarihinde Kenan İpek atandı.

Çoğu kamuoyuna yansımasa da, İpek bu süreçte hükümeti zor durumlardan kurtaran önemli adımların hep içinde yer aldı. Aynı zamanda HSYK üyesi olduğu için bazı hakim ve savcıların değiştirilmesinde, bazı soruşturmalardan el çektirilmesinde de etkili oldu. Onun döneminde kamu kuruluşları içinde en fazla tasfiye yargıda gerçekleştirildi. Çalışan sayısına göre kamuda görevden alma oranı yüzde 26 ve bu oranla yargı ilk sırada yer aldı.

Kenan İpek'in adı geçiyor

15 Temmuz darbe girişiminin nasıl sonuçlanacağı belli olmadığı süreçte de inisiyatif aldı “darbe girişiminde bulunanların tutuklanması” talimatını verdi. Fetullahçılar temizlendi ama onların yerini bu kez başka yapılar aldı. Bunlar arasında kendini gizleyen Fetullahçılar da var.

Bakan değişikliğinden sonra Kenan İpek, müsteşarlık görevinden ayrıldı, hemen Yargıtay Üyeliği'ne seçildi. Şimdi yargı camiasında, “Kenan İpek, özellikle Yargıtay'a gönderildi. Çünkü, 23 Ocak 2019'da YSK Başkanı Sadi Güven'in görev süresi doluyor. Yerine Cumhurbaşkanı'nın çok güvendiği birisinin atanması gerekiyor. Bu da Kenan İpek'tir” deniliyor.

İpek, Yargıtay üyesi yapıldıktan sonra YSK üyeliğine seçilecek, orada da muhtemelen başkan yapılacak. Beklenti ve yargı kulisleri böyle… 2 bin civarında çalışanı olmasına rağmen hâlâ Teşkilat Kanunu bulunmayan YSK'nın Teşkilat Kanun Taslağı'nda sürprizler yer alacak mı, onu da büyük bir gizlilik içinde çalışması yapılan tasarının TBMM'ye gönderilmesinden sonra öğrenebileceğiz.