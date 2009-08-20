Seçimlere Taliban gölgesi

Afganistan'da bugün gerçekleştirilen devlet başkanlığı seçimlerine Taliban'dan kanlı müdahale. Taliban seçimlerin aksaması için yaptığı uyarıların dikkate alınmadığı gerekçesiyle Kabil'de bombalı saldırı düzenledi, biri çocuk iki kişi hayatını kaybetti.



Afganistan’da bugün yapılan devlet başkanlığı seçimi, Taliban’ın gölgesinde yapılıyor. Çeşitli bölgelerde yapılan saldırılarda biri çocuk 2 kişi hayatını kaybetti, 2 militan öldürüldü.



Afganistan'da, Taiban rejiminin son bulmasının ardından düzenlenen ikinci cumhurbaşkanlığı seçiminde oy verme işlemi başladı. Yaklaşık 17 milyon seçmen ayrıca 34 vilayette toplam 420 meclis üyesini belirleyecek. Seçimlere katılım oranının ilk saatler itibarıyla düşük olduğu bildiriliyor.



Ülkede seçim öncesi şiddet olayları artmış, Taliban da seçim sürecini aksatma tehdidinde bulunmuştu. Bu tehditlerin milyonlarca kişiyi seçim sandıklarından uzak tutması bekleniyor.



Seçmenleri korumak için alınan önlemler de en üst seviyeye çıkarıldı; yaklaşık 300 bin asker güvenliği sağlamak için seferber edildi. Alınan tüm önlemlere rağmen seçim günü, ülkenin farklı yerlerinden saldırı haberleriyle başladı.



SALDIRILARDA 2 SİVİL VE 2 MİLİTAN ÖLDÜ



Başkent Kabil'deki bir polis merkezine saldıran direnişçilerden ikisi öldürüldü, biri sağ olarak elde edildi. İki saat kadar süren çatışmada polisi roketatar, saldırganlarsa el bombaları ve otomatik silahlar kullandı.



Kabil’de seçim bürosu olarak kullanılan bir lisede meydana gelen patlama da, bir seçim izleme görevlisinin yaralanmasına ve seçim bürosunun kısa bir süre oy verme işlemine kapatılmasına yol açtı.



Kabil'deki bir polis kontrol noktasında düzenlenen bombalı saldırıda kontrol noktasında ağır hasar meydana geldi. Olayda ölen veya yaralanan olmadı. Şehirde bulunan güvenlik şirketlerinden yapılan açıklamalarda kentte en az 5 patlama sesi duyulduğu bildirildi.



Associated Press’in haberine göre, bir roketin Helmand vilayetinin başkenti Leşker Gah'daki oy veren seçmenlerin yakınına isabet etmesi sonucu küçük bir çocuk hayatını kaybetti.



Bağlan vilayetinin kuzeyinde Taliban militanlarının bir polis karakoluna saldırdıklarını belirten bir güvenlik yetkilisi, bu saldırıda bir polis bölge şefinin hayatını kaybettiğini belirtti.



Görgü tanıkları ve yetkililer Taliban militanlarının, ülkenin güneyi ve kuzeyindeki bazı kasaba ve şehirler ile Gazne vilayetine roket saldırıları düzenlediklerini bildirdi. Yetkililer, Gazne vilayetinde, biri bir seçim bürosu yakınında olmak üzere düzenlenen iki ayrı saldırıda ilk belirlemelere göre 4 çocuğun yaralandığını söyledi.



KARZAİ FAVORİ



40'tan fazla adayın yarışacağı seçimin favorisi, 2'nci dönem için aday olan Devlet Başkanı Hamid Karzai. Karzai'nin en büyük rakibiyse, eski dışişleri bakanı Abdullah Abdullah. Yapılan son kamuoyu araştırmaları ise ilk turda Hamid Karzai'nin oyların yüzde 45'ini, Abdullah Abdullah'ın ise yüzde 25'ini alacağını gösteriyor.



İlk tur sonunda hiçbir adayın yüzde 50'lik barajı geçmesi beklenmezken, bu durumda en çok oyu alan iki aday ikinci turda yarışacak. Seçimlerin ikinci turu Ekim ayında yapılacak.