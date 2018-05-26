Seçimlere 29 gün kaldı; işte partilerin geçici milletvekili aday listeleri!
Geçici listeye göre, Türkiye genelinde 68 bağımsız milletvekili adayı da seçime girmek için başvurdu
26 Mayıs 2018 15:15
24 Haziran'da yapılacak milletvekili seçimlerine ilişkin geçici aday listesi açıklandı.
Resmi Gazete'de yayımlanan Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararına göre, 8 siyasi parti tarafından verilen aday listeleri incelendi ve AKP, CHP, HDP, İyi Parti, MHP, Saadet Partisi ile Vatan Partisi’nin 87; Hür Dava Partisi’nin (HÜDA PAR) 85 seçim çevresinde seçime katılacağı açıklandı.
YSK kararına göre, Türkiye genelinde 68 bağımsız milletvekili adayı bulunuyor.