-SEÇİMLERE 249 BAĞIMSIZ ADAY ANKARA (A.A) - 15.04.2011 - 12 Haziranda yapılacak milletvekili seçimi için 249 bağımsız aday başvuru yaptı. Seçime bağımsız aday olarak katılmak isteyenler, 11 Nisan günü saat 17.00'ye kadar milletvekili seçilmek istedikleri çevrenin il seçim kuruluna, yasal şart ve nitelikleri taşıdıklarını belirten bir dilekçe ile başvurularını yaptılar. Bağımsız adaylar 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu'nda yapılan değişiklik gereği bu yıl en yüksek derecedeki devlet memuruna mali haklar kapsamında yapılmakta olan her türlü ödemelerin bir aylık brüt tutarı olan 7 bin 734 lirayı yatırdı. YSK, 22 Temmuz 2007'de yapılan seçime bağımsız katılacak adayların 446 YTL 36 YKr yatırmasına karar vermiş ve 2002'deki seçimde 726 bağımsız milletvekili adayı yarışmıştı. Bağımsız adaylık için yatırılan ücretin 446 liradan, 7 bin 734 liraya çıkarılması nedeniyle bu yıl ki bağımsız aday başvuruları 249'a indi. Bağımsız milletvekili adaylığı için il seçim kurullarına, Adana'da 6, Adıyaman'da 3, Afyonkarahisar'da 2, Ağrı'da 4, Amasya'da 1, Ankara'da 11, Antalya'da 5, Artvin'de 1, Aydın'da 5, Balıkesir'de 3, Bingöl'de 1, Bitlis'de 3, Burdur'da 1, Bursa'da 4, Çanakkale'de 2, Çorum'da 1, Denizli'de 3, Diyarbakır'da 14, Edirne'de 1, Elazığ'da 2, Erzurum'da 1, Eskişehir'de 4, Gaziantep'de 4, Gümüşhane'de 1, Hakkari'de 5, Hatay'da 9, Isparta'da 4, Mersin'de 3, İstanbul'da 39, İzmir'de 14, Kars'ta 1, Kayseri'de 2, Kırklareli'nde 1, Kırşehir'de 1, Kocaeli'nde 6, Konya'da 2, Malatya'da 4, Manisa'da 3, Kahramanmaraş'ta 1, Mardin'de 6, Muğla'da 4, Muş'ta 2, Nevşehir'de 1, Niğde'de 1, Ordu'da 1, Rize'de 1, Sakarya'da 1, Samsun'da 2, Siirt'te 1, Sivas'ta 2, Tekirdağ'da 3, Tokat'ta 1, Trabzon'da 4, Tunceli'de 1, Şanlıurfa'da 11, Van'da 10, Zonguldak'ta 2, Aksaray'da 1, Batman'da 3, Şırnak'ta 5, Ardahan'da 2, Iğdır'da 1, Yalova'da 2, Kilis'te 1 ve Osmaniye'de 2 kişi başvuru yaptı. Siyasi partilerin milletvekili aday listeleri ile bağımsız 249 adayın 11 Nisanda yapılan başvurularını incelemeye alan YSK, siyasi partilerin aday listelerini inceledikten sonra saptanacak eksikliklerin tamamlanması için siyasi partilere bildirimde bulunacak. Bağımsız adaylar dahil milletvekili geçici aday listeleri, 19 Nisan Salı günü radyo, televizyon ve Resmi Gazete'de yayımlanacak. Geçici adaylar aynı gün ilgili il seçim kurulu ve YSK'ca doğrudan incelemeye alınacak. Bu adaylara karşı yapılacak itirazlar da incelenecek. YSK, istifa, itiraz veya inceleme üzerine adaylıktan çıkarılanlar nedeniyle ortaya çıkan aday eksilmelerinin tamamlanmasını siyasi partilere bildirecek. Milletvekili aday listelerindeki eksiklikler, ilgili siyasi partilerce tamamlanarak YSK'ya bildirilecek. Bağımsız adaylar da dahil tüm adaylarla ilgili son sözü YSK söyleyecek. Kurul, milletvekili kesin aday listelerini 29 Nisan Cuma günü radyo, televizyon, Resmi Gazete ve illerde ilan edecek. -BAĞIMSIZLAR DA OY PUSULASINDA- Seçimde kullanılacak birleşik oy pusulasında 18 siyasi partinin isimlerinin yanı sıra bağımsız adayların isimleri de yer alacak. Birleşik oy pusulasının en üstüne ''Siyasi Partiler ve Bağımsız Adaylar'' ibaresi yazılacak. Bu ibarenin altına çekilen kura sırasına göre, en başta ve ortada partinin özel işaretinin altında kısaltılmış adı, onun altında da tam yazı halinde adı, onun altında koyu renkli harflerle parti genel başkanının adı ve soyadı, belirli bir aralık veya çizgiden sonra çapı iki santimetre olan bir boş daire basılacak ve bütün bunların altı çizilecek. Bağımsız adaylar, son sıradaki siyasi partiden sonra oy pusulasında yer alacak. Bağımsız adayların oy pusulasındaki sıralaması için tüm il seçim kurullarında aynı anda 26 Nisan Salı günü kura çekilecek. Başta ve ortada bağımsız adayın adı ve soyadı yazılacak. Belirli bir aralık veya çizgiden sonra çapı iki santimetre olan bir boş daire basılacak ve bunların altı çizilecek.