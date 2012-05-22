Seçimlerde Kürtçe konuşmaya ve tanıtıma yeşil ışık

CHP Grup Başkanvekilleri Akif Hamzaçebi ve Muharrem İnce, siyasi partilerin Türkçe'den başka dillerde de faaliyette bulunmasını öngören kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu.

Teklife göre, önseçim çalışmasında bulunan aday adaylarının faaliyetlerinde Türkçe'den başka dil ve yazı kullanılabilecek.

Buna göre, "Tüzük ve programlarının yazımı ve yayınlanmasında, kongrelerinde, açık veya kapalı salon toplantılarında, mitinglerinde, propagandalarında Türkçe'den başka dil kullanamazlar" cümlesi, "... Türkçe'nin kullanılmasını esas alırlar" şeklinde değiştiriliyor.

Bu değişiklikle, siyasi partilerin Türkçe'den başka dillerde faaliyette bulunmasının önündeki yasaklar kaldırılıyor.