"Seçimlerde geniş çapta usulsüzlüğe rastlamadık" diyen ABD Adalet Bakanı Barr istifa etti

T24 Dış Haberler

Uzun süre boyunca ABD Başkanı Donald Trump'ın en sıkı müttefiklerinden olan Adalet Bakanı William Barr, "seçimlerde geniş çapta usulsüzlüğe rastlamadık" diyerek Beyaz Saray'la çeliştikten birkaç hafta sonra istifa etti.

Seçmenler Kurulu oylamasında Joe Biden'ın resmen başkan olmak için yeterli oya ulaşmasından kısa süre sonra bir Twitter paylaşımında bulunan Trump, "Biraz önce Adalet Bakanı Bill Barr'la Beyaz Saray'da çok güzel bir toplantı yaptık. Çok iyi bir ilişkim oldu. İnanılmaz bir iş çıkardı. Sunduğu mektuba göre Bill, bayramları ailesiyle geçirmek için Noel'den hemen önce görevi bırakacak" değerlendirmesinde bulundu.

Barr, yayınlanan istifa mektubunda "partizan saldırılar" karşısında güçlü kaldığını söyleyerek Trump'ı övdü.

Barr, Trump'a mektubunda; "Yaptıklarınızı hepsinden daha tarihi kılan, tüm bunları inanılmaz bir direnç ile karşı karşıya kaldığınızda başarabilmeniz" ifadelerine yer verdi.

Joe Biden'ın yemin edip iktidarı devralmasına bir aydan biraz daha uzun süre bulunurken Barr'ın yerine Adalet Bakanı Yardımcısı Jeff Rosen geçecek.

Birçok uzman, Barr yönetiminde Adalet Bakanlığı'nın "Trump'ın bir dediğini iki etmeyen bir kuruma dönüştüğü" değerlendirmesinde bulunmuştu.