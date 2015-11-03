T24 LogoT24 Logo
Gündem

Seçimlerde en yakın tahmini yapan A&G'nin sahibi Adil Gür: Jübilemi yaptım, artık seçimlerde anket yayınlamayacağım

A&G Araştırma, 1 Kasım'dan öncesi son anketinde AKP'nin oy oranını yüzde 47 olarak öngörmüştü

03 Kasım 2015 21:04

1 Kasım seçimlerinde AKP’ye yüzde 47 oy oranı ile gerçeğe en yakın tahmini yapan araştırma şirketi A&G’nin sahibi Adil Gür de artık seçim anketi yayınlamayacağını söyledi. Gür, “Ben bir daha asla bir seçim döneminde anket yayınlamayacağım. Jübilemi yaptım yani. Hiçbir araştırmacı seçime üç gün kala yayınladığı rakamla yanılmak istemez çünkü onun önümüzdeki seçime kadar iş potansiyelini etkiler. Araştırmalar bağımsız etik kurulun denetimine tabii olsun” ifadelerini kullandı. 

7 Haziran’da ortaya çıkan tabloda siyasetin tıkandığını söyleyen Gür, sözlerini şöyle sürdürdü; “AKP’yi yükselten en önemli nedenler aş, iş, güvenlik ve istikrar.  Suruç katliamından sonra HDP, PKK’ya sert bir şekilde diklenseydi Türkiyelileşme yolunda önemli adım atacak yüzde 20’lere gidecekti. AKP bu başarıyı toplumun yüzde 80’ine yakınına borçlu. Diğer partiler mevcut aday listeleriyle seçime gitti, 5 ay önceki seçimde hem ekonomik olarak hem fiziki olarak yorulmuş adaylarla. AKP 235 yeni aday gösterdi. Seçimin kaderini belirleyen oyu, vicdanıyla ile cebi arasında kalan seçmen. Türkiye’de suç tek başına araştırmacıların değil, siyasetçilerin ve yayıncıların. Bulduğunu yayınlayan, kendi görüşünde konuşanları ekrana çıkaran yayıncılar bunun sorumlusu. O nedenle Türkiye’de bu iş ciddi manada sorgulanıyor.”

Adil Gür, 7 Haziran'da CHP'ye verilen oyların yaklaşık yüzde 2'lik bir bölümünün AKP'ye gittiği kanısında. Seçmeni AKP’ye yönelten etkenleri değerlendiren Adil Gür, "anketlerinin en önemli nedenin ekonomi ve buna bağlı istikrar isteği olduğunu gösterdiğini" ifade etti:

"Türkiye'de son beş aydır ekonomi resmen durdu. Ticaret yapanlar alacağını alamıyor, işyeri sahipleri işyerlerini siftahsız kapatıyordu. İstikrar beklentisi vardı." Gür'e göre ikinci en büyük nedense "Terör nedeniyle 'Güçlü bir hükümet olsun bu terörün hakkından gelsin' beklentisinin oluşması."

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, muhalefetin, "Kaosu iktidar yaratıyor" söylemini ve "Halk korkutularak tek başına iktidara razı edildi" eleştirilerinin hatırlatılması üzerine Gür, AKP seçmeninin algısının böyle olmadığını söyledi:

"Hayır, seçmen ekonomik nedenler ve istikrar nedeniyle korktu. AK Parti'ye oy veren seçmenlerle MHP'ye oy veren seçmenler, ülkede yaşanan terör hadiselerinden dolayı hükümeti ve AK Parti'yi sorumlu tutmuyor. O nedenle ben bu korku paranoyasına katılmıyorum."

Gür ayrıca, "AKP'nin aday listelerinin değiştirmesinin, asgari ücret gibi vaatlerinin ve 7 Haziran'dan sonra AKP'siz bir iktidar modelinin olamayacağının görülmesinin de etkili olduğu" görüşünde.

Gür, seçmenin "cebine bakarak" karar verdiği kanısında: "Genel olarak Türkiye'de herkes seçmen davranışının ideolojik olduğunu, bu nedenle 10 tane seçim yapılsa sonucun farklı olmadığını söyler. Hâlbuki Türkiye'de seçmen davranışını belirleyen temel neden bu değil. İnsanlar cebine bakarak karar veriyor. Onlar işlerinin yerinde gitmediğini gördüler."

Özgün nedenlere bakarsak, bir önceki seçimde MHP'ye oy veren bazı seçmenlerin bu seçimde AKP'ye oy vermelerinde hükümetin PKK'ya karşı operasyonlara başlamasının ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin siyasi adımlarının etkili olduğu düşünülüyor. Adil Gür bu konuda şu yorumu yapıyor:

"Temel neden Sayın Bahçeli'nin seçimin ilk akşamından itibaren ki uzlaşmaz tutumu oldu. MHP Meclis Başkanlığı seçiminde ilk dönem muhafazar seçmenini AK Parti'ye kaptırdı, CHP'ye benzeşen seçmenini CHP'ye kaptırdı."

Gür 7 Haziran'da HDP'ye oy veren seçmenlerden AKP'ye oy kaymasını ise çatışma süreci nedeniyle tepkili muhafazakâr Kürt seçmenlerin HDP’yi PKK ile arasına mesafe koymamakla eleştirmesine bağlıyor.

 

AKP Kürt seçmenden nasıl yeniden oy kazandı?

 

Gür, HDP'den kayışla ilgili özgün nedenleri anlatırken şu görüşleri savunuyor:

"Suruç katliamı yaşandıktan sonra, Ceylanpınar'da iki polisin şehit edilmesinden sonra HDP, PKK'yla, Kandil'le arasına mesafe koysaydı, zannediyorum bugün yüzde 20'lere giden bir parti olurdu. HDP, Kandil ve terör örgütüyle arasına çok mesafe koyamadı. Bu da kendisine oy veren dindar, muhafazakar Kürt seçmenlerin bir bölümünü kızdırdı, geriye dönmesine neden oldu."

 

 

ETİKETLER

adil güra g araştırmaseçim1 kasım

İlgili Haberler

Adil Gür ve Bekir Ağırdır anlattı: Anket şirketleri neden yanıldı?

Adil Gür: Anket sonuçları Ak Parti seçmenini rehavete itti. Ak Partililer köyünden sandığa gelemedi

Adil Gür: HDP oylarının yüzde 14,8'i Türk seçmenden geldi

'Son yıllarda gittikçe kutuplaşan siyasi partiler arasında uzlaşma yolunun açılması için seçmen bir mesaj verdi'

A&G araştırma şirketinin sahibi Adil Gür: Ne AK Parti karşıtıyım ne yanındayım

"İşimi doğru yapmış olmanın huzurunu hissediyorum"

A&G’nin sahibi Adil Gür: Ben ne AK Parti’nin yanındayım ne de karşısındayım

1 Kasım seçimlerinde AKP için yüzde 47 oy tahmininde bulunan A&G sonuçlara en çok yaklaşan araştırma şirketi olmuştu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24