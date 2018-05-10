T24 LogoT24 Logo
Gündem

Seçimlerde 3 ülkede ilk kez sandık kurulacak

Türk vatandaşları, 7-19 Haziran'da dış temsilciliklerde, 7-24 Haziran'da gümrük kapılarında oy kullanacak

10 Mayıs 2018 18:06

24 Haziran'da gidilecek erken seçimlerde Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde 7-19 Haziran'da oy kullanıcak yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı Türk vatandaşları için Malta, Sırbistan ve Moldova'da ilk kez sandık kurulacak.

Sputnik'te yer alan habere göre, Geçen yıl yapılan anayasa değişikliği referandumunda Türk vatandaşları, 57 ülke 120 temsilcilikte oy kullanmıştı. Bu yılki Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde Türk vatandaşlarının oy kullanabileceği ülkelere Malta, Sırbistan ve Moldova da eklendi.

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) belirlediği kurallar çerçevesinde bu seçimlerde yurt dışı seçim kütüğüne kayıtlı Türk vatandaşlarının oy verme işlemini gerçekleştireceği ülke sayısı 60'a, temsilcilik sayısı da 123'e yükseldi. YSK'nin belirlediği mevzuata göre, yapılan adres beyanları sonucunda dış temsilciliklerde sandık kurulması için gereken asgari seçmen sayısı ülke genelinde 500'ü geçen Malta, Sırbistan ve Moldova'da yaşayan seçmen niteliğine sahip Türk vatandaşları, bu ülkelerde kurulacak sandıklarda oylarını kullanabilecek.

Malta'nın başkenti Valetta, Sırbistan'ın başkenti Belgrad ve Moldova'nın başkenti Kişinev'deki Türk büyükelçiliklerinde YSK ve Dışişleri Bakanlığı tarafından Türk seçmenin önüne ilk kez birer sandık konulacak. YSK ve Dışişleri Bakanlığının eş güdüm içinde yürüttüğü hazırlıklar çerçevesinde, seçimlerin ilk turu için 60 ülkedeki 123 temsilcilikte toplamda 3 bin 160 sandık kurulacak.

ETİKETLER

erken seçim24 haziran3 ülkeMaltasırbistanMoldova

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

ABD’de bir ilk! Türkiyeli emniyet müdürü göreve başladı; Kur'an-ı Kerim'e...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

Van'daki çığ felaketinde iki günde 38 kişi hayatını kaybetti...

Sabiha Gökçen'de yolcu uçağı inişte parçalandı; 3 kişi öldü, 179...

Sabiha Gökçen'de parçalanan uçağı kurtarma ekipleri ve kontrol kulesi arasındaki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24