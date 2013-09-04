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Politika

Kabinede revizyon hazırlığı

Mart ayında yapılacak yerel seçimlerde bazı bakanların isimlerinin, büyükşehir belediye başkanlıkları için geçmesi nedeniyle önümüzdeki ay mini kabine revizyonuna gidileceği öne sürüldü

04 Eylül 2013 11:30

AKP tüzüğünde bulunan üç dönem şartından dolayı bazı bakanlar 2015 yılında yapılacak genel seçimlerde milletvekili olamayacaklar. Bu tüzük maddesinin sadece Başbakan Recep Tayyip Erdoğan için değiştirilebileceği konuşulurken, yaklaşık 10 ismin 2014’te büyükşehirlerin başına geçmesi planlanıyor. Bundan dolayı, ekim ayında, Bakanlar Kurulu’nda değişiklik yapılması öngörülüyor. Başbakan Erdoğan, çalışmaları dar bir kadro ile değerlendiriyor. Gerçekleştirilmesi beklenen revizyonun, AKP’nin önümüzdeki sürece ilişkin, yerel seçim stratejisi ve genel seçimlere yönelik politikalarına dair önemli göstergeler sunacağı belirtiliyor.

Taraf'tan Hüseyin Özkaya'nın haberine göre, AKP kurmayları, şu an yerel seçimlerde gösterilecek adaylar için son hazırlıklarını yapıyorlar. 81 il ve tüm ilçe merkezlerinde yapılan kamuoyu anketleriyle, partinin ayrıntılı oy oranları ve mevcut belediye başkanlarının performansının yanı sıra, önümüzdeki yerel seçimlerde kimi aday görmek istedikleri öğreniliyor. Alınan cevaplar, adayların belirlenmesinde önemli bir kriter olarak kabul edilecek. AKP Yerel Yönetimler Başkanlığı’nın çalışmaları sonrasında elde edilen araştırma sonuçları Başbakan Erdoğan’a sunulacak. Adayların eylül sonu veya ekim başında açıklanması bekleniyor. Ardından da, Bakanlar Kurulu’nda revizyon gerçekleştirilmesi planlanıyor.

 

Yeni Büyükşehirlere önem veriyor

 

Bu arada, Başbakan Erdoğan’ın yerel seçimler için özellikle yeni büyükşehir statüsü kazanan illeri, bu ay sonundan itibaren dolaşması bekleniyor. Erdoğan’ın ocak ayına kadar şehir gezilerini tamamlaması planlanıyor. Yerel seçimler için AKP’nin en çok önem atfettiği şehir CHP’nin kalesi olarak bilinen İzmir. AKP ayrıca, İstanbul ve Ankara için de ince eleyip, sık dokuyor.

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