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Politika

Seçimler ertelenebilir

Seçmen kütüklerinin yeniden hazırlanmasını öneren araştırmacı Bülent Tanla: Yerel seçimler, yeni kütükler hazırlanana kadar ertelenebilir

17 Aralık 2008 02:00

Eski CHP İstanbul Milletvekili Bülent Tanla, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) yerel seçimler öncesi açıkladığı ve seçmen sayısında 6 milyon artış gösteren seçmen kütüklerindeki yanlışlığın, seçmen kütüklerinin yeniden hazırlanarak giderilmesi gerektiğini söyledi. Tanla, “Yerel seçimler, yeni kütükler hazırlanana kadar ertelenebilir” dedi.

22 Temmuz seçimleri öncesi seçmen kütüklerinin eksik, yanlış ve güvenilmez olduğunu TBMM gündemine taşıdığını anımsatan Tanla, yerel seçimlerin de yanlış ve güvenilmez kayıtlarla gerçekleşeceğini belirtti. Tanla, “22 Temmuz’da seçilemeyen milletvekillerinin AİHM Sözleşmesi’nin ‘milletvekili seçme ve seçilme haklarını ve özgürlüklerini düzenleyen’ ek protokolüne göre başvuru hakkı doğmuştur. 22 Temmuz seçimleri yenilenmelidir. Yerel seçimler ertelenmelidir” dedi.

‘Çelişki yaşanıyor’

Tanla, özetle şöyle konuştu: “Bu kütüklerle adil ve demokratik bir seçim yapmak imkânsız. Bu kütüklerle seçim gerçekleştirse seçimin iptal edilme olasılığı var. Seçimler, yeni kütükler hazırlanana dek ertelenebilir. 2002-2004 seçimleri arasında iki yıl olmasına karşın seçmen sayılarında 2 milyon 200 bin artış görülmektedir. Buna karşılık 2004-2007 seçimleri arasında 3 yıl zaman farkı bulunmasına ve nüfus rakamlarında artış görülmesine karşın seçmen sayılarında yaklaşık 1 milyon düşüş olmuştur. 2007 seçimlerinin üzerinden 1 yıl geçmesine karşılık seçmen sayılarındaki artış 6 milyonu bulmuştur. 22 Temmuz 2007 genel seçimleri ve 29 Mart 2009 yerel seçimlerindeki seçmen sayıları ve YSK’nin açıklamadığı bu durum çelişkilidir.”

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