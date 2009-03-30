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Politika

Seçimin rekortmeni Bedirhanoğlu

Türkiye’de yerel seçimin rekortmeni Hakkâri’de DTP’den başkan seçilen Fadıl Bedirhanoğlu oldu.

30 Mart 2009 03:00

Türkiye’de yerel seçimin rekortmeni Hakkâri’de DTP’den başkan seçilen Fadıl Bedihanoğlu oldu.

Fadıl Bedirhanoğlu yüzde 79 oy alarak yerel seçimlerde erişilmesi güç bir rekora imza attı.

Konya’da AKP’li Tahir Akyürek yüzde 68, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün memleketi Kayseri’de AKP’li Mehmet Özhaseki yüzde 60.6 oy aldı.( Geçen seçimde yüzde 70 almıştı)

İzmir’de CHP’li Aziz Kocaoğlu’nun oy oranı da yüzde 54 oldu.

İlçeler bazında İstanbul Kadıköy’de CHP’li Selami Öztürk yüzde 68.4 ile, Beşiktaş’ta da CHP’li İsmail Ünal yüzde 60.2 ile en yüksek oyu aldı.

Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, bu kez DSP adayı olarak girdiği seçimde oyların yüzde 67’sini aldı.

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