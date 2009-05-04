Seçimin partililere faturası 136 milyon lira

Yerel seçimlerin siyasi partilere maliyeti yaklaşık 135 milyon 616 bin lira oldu. Seçimlerde en çok harcamayı 45,8 milyon lira ile CHP yaptı.



Mart ayında gerçekleştirilen yerel seçimlerde en çok harcamayı 45,8 milyon lira ile CHP yaptı. Bu partiyi 41 milyon lira ile AK Parti, 25,8 milyon lira ile MHP, 10,5 milyon lira DTP ve 10 milyon lira ile DSP izledi. Seçim sürecinde DP 2 milyon, BBP ve ÖDP ise 250'şer bin lira harcadı.



Partiler, seçimlerde en çok parayı 18 milyon lira ile bilboard reklamlarına verdi. AK Parti, CHP ve MHP'ye bayrak ve rozetler 19,7 milyon liraya, mitingler ise 8,1 milyon liraya mal oldu.



AK Parti, 29 Mart'ta yapılan yerel seçim sürecinde genel merkez olarak yaklaşık 30 milyon lira harcadı. Teşkilatlara da 11 milyon lira gönderen AK Parti, böylece toplam 41 milyon liralık seçim harcamasında bulundu.



AK Parti, bilboard için 10 milyon, bayrak alımları için 5 milyon 250 bin, kamuoyu araştırmaları için 4 milyon 500 bin, gazete ilanları için 4 milyon, miting harcamaları için 3 milyon 800 bin lira kullandı. Uçak ve helikopter kirası için 450 bin lira harcayan AK Parti'ye, internet ve reklam giderleri 400 bin, rozet alımı 201 bin, kargo giderleri 46 bin, diğer giderler ise 1 milyon 353 bin liraya mal oldu.



En çok CHP harcadı



Yerel seçimler için en çok harcama yapan parti CHP oldu. CHP, seçimlerde propaganda faaliyetleri için genel merkez olarak 13 milyon 679 bin lira harcarken, teşkilatlara 32 milyon 101 bin lira aktardı.



CHP, bilboardlar için bayrak alımları için 5 milyon 756 bin, mitingler için 3 milyon 552 bin, bilboardlar için ise 2 milyon 791 bin lira harcadı. Uçak ve helikopter kirasına 468 bin, kamuoyu araştırmalarına 453 bin, rozetlere 328 bin lira ödeyen CHP, kargo giderleri için 207 bin yayın aracı kiraları için 63 bin, Google reklamları için 61 bin lira ödedi. CHP'nin seçimler için harcadığı toplam tutar ise 45 milyon 780 bin lira oldu.



MHP’nin seçim harcamaları



TBMM'deki üçüncü büyük parti olan MHP, seçim sürecinde genel merkez olarak 20 milyon 332 bin, teşkilatlar bazında 5 milyon 504 bin lira harcama yaptı.



MHP, bayrak ve rozet harcaması için 8 milyon 150 bin, bilboard harcaması için 5 milyon 221 bin, matbuat ve baskı harcamaları için 1 milyon 35 bin lira kullandı. Ajans ve canlı yayın harcamaları 734 bin, aday tanıtım ve miting 720 bin, film ve sinema reklamları 702 bin, diğer kalemlere 3 milyon 770 bin lira harcayan MHP'ye yerel seçimlerin faturası toplam 25 milyon 836 bin lira oldu.



Diğer partiler



Yerel seçimlerde DTP genel merkez olarak 3 milyon 500 bin lira harcarken, bütçelerini kendileri oluşturan teşkilatlar ise yaklaşık 7 milyon lirakullandı.



Genel merkez olarak seçimlerde 2 milyon lira harcayan DSP, teşkilatlara ise 8 milyon lira gönderdi.



Seçimlerde, diğer siyasi partilerden DP 2 milyon, ÖDP ve BBP ise 250'şer bin lira harcadı.



Bu arada, Siyasi Partiler Kanunu uyarınca devlet yardımına hak kazanan AK Parti, CHP ve MHP'ye, 2009'un yerel seçim yılı olması nedeniyle 2 katı tutarında hazine yardımı yapılmıştı. Bu çerçevede AK Parti, CHP ve MHP bütçeden toplam 195 milyon 336 bin TL hazine yardımı almıştı. Bu paranın 111 milyon 331 bin TL'si AK Parti'ye, 49 milyon 898 bin TL'si CHP'ye ve 34 milyon 106 bin TL'si de MHP'ye ödenmişti.



Anayasa Mahkemesinin kararı çerçevesinde AK Parti'nin 22,8 milyon TL'lik hazine yardımı bütçeden alacağı 111,3 milyon TL'den kesilmişti.

