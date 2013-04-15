Seçimin mağlubu Capriles yeniden sayım istedi

Venezuela'da pazar günü yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminden yenilgiyle ayrıldığı açıklanan muhalif lider Henrique Capriles oyların yeniden sayılmasını isterken, Hugo Chavez'in yerine seçilen Nicolas Maduro'yu ''gayrı meşru'' ilan etti.



Sosyalist aday Maduro, oyların yüzde 50.7'sini alırken, muhalefetin adayı Henrique Capriles ise yüzde 49.1 oy aldı.

Capriles seçim sonuçlarını öfkeli bir üslupla karşılarken, ''Yenilen hükümettir'' dedi ve Maduro'ya seslenerek, ''En büyük kaybeden de sensin, halk seni sevmiyor'' dedi.

Seçim komisyonu ise sonuçların geri çevrilmesinin söz konusu olmayacağını açıkladı.

Maduro, Chavez'in ölümü ardından 5 Mart'tan itibaren vekaleten devlet başkanlığına getirilmişti.

Maduro, seçimin ardından başkent Caracas'ta destekçilerine seçimi "adil, yasal ve anayasal bir şekilde" kazandıklarını söyledi.

Maduro'nun zaferinin duyulmasıyla birlikte başkent Caracas'ta bir anda kutlamalar başladı.

Zafer konuşmasında kendisine oy vermeyenlere de işbirliği çağrısında bulunan Maduro, ''yenilmez olarak nitelediği Chavez'in savaşları kazanmaya devam ettiğini'' söyledi.

Rusya lideri Vladimir Putin ile Küba lideri Raul Castro Maduro'yu zaferi nedeniyle kutlayan ilk devlet adamları oldu.



19 Nisan'da yemin edecek olan Maduro, 2019 yılı Ocak ayına kadar görev yapacak.