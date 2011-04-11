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Dünya

SEÇİMİN İLK TURUNU HUMALA KAZANDI LİMA (A.A)

11 Nisan 2011 10:35

-SEÇİMİN İLK TURUNU HUMALA KAZANDI LİMA (A.A) - 11.04.2011 - Peru'da, dün yapılan iki turlu cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunu, sol görüşlü eski bir subay olan Ollanta Humala kazandı.   Seçimin resmi olmayan sonuçlarına göre, Humala oyların yüzde 33.8'ini, Peru'nun eski devlet başkanlarından, halen hapiste bulunan Alberto Fujimoro'nun kızı ve Humala'nın seçimdeki en güçlü rakibi Keiko Fujimoro ise yüzde 21.3'ünü aldı.  Seçime katılan diğer adaylar eski Başbakan Pedro Pablo Kuczynski oyların yüzde 19.05'ini, eski Cumhurbaşkanı Alejandro Toledo ise yüzde 15.2'sini alabildi. Humala, Peru'nun maden zenginliklerinden elde edilen gelirinin yeniden dağıtımında fakirlere öncelik verileceği vaadinde bulunmuştu.  Adayların ikisinin, 1. turda seçilmek için gerekli olan yüzde 50'inin üstünde oy alamaması durumunda, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu 5 Haziran'da yapılacak.   

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